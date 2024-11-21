https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sinan-atesin-kardesi-selma-atese-duzenlenen-saldirinin-azmettiricisi-servet-bozkurt-yakalandi-1090676327.html
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı
Sputnik Türkiye
Ev hapsindeyken boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin sevgilisini öldüren ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırının... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T22:49+0300
2024-11-21T22:49+0300
2024-11-21T23:01+0300
türkiye
selma ateş
sinan ateş
saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
tehdit
cinayet
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2023 yılında silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt yakalandı.Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi ve ev hapsindeyken boşanma aşamasındaki eşi ile yanındaki sevgilisini öldüren Servet Bozkurt Beylikdüzü'nde bir otele seyir halindeyken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince Servet Bozkurt'un İstanbul'a seyir halindeyken Beylikdüzü ekiplerince durdurulduğu ve araç içindeki İ.E.A. ile yakalandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sinan-atesin-ablasina-yapilan-saldiriyi-azmettiren-servet-bozkurt-ev-hapsindeyken-2-kisiyi-oldurdu-1090659984.html
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selma ateş, sinan ateş, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, tehdit, cinayet
selma ateş, sinan ateş, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, tehdit, cinayet
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı
22:49 21.11.2024 (güncellendi: 23:01 21.11.2024)
Ev hapsindeyken boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin sevgilisini öldüren ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi olan Servet Bozkurt yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Servet Bozkurt'un İstanbul'da bir otele seyir halindeyken yakalandığı duyuruldu.
2023 yılında silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt yakalandı.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi ve ev hapsindeyken boşanma aşamasındaki eşi ile yanındaki sevgilisini öldüren Servet Bozkurt Beylikdüzü'nde bir otele seyir halindeyken yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince Servet Bozkurt'un İstanbul'a seyir halindeyken Beylikdüzü ekiplerince durdurulduğu ve araç içindeki İ.E.A. ile yakalandığı belirtildi.