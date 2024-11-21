https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sinan-atesin-kardesi-selma-atese-duzenlenen-saldirinin-azmettiricisi-servet-bozkurt-yakalandi-1090676327.html

Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı

Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı

Sputnik Türkiye

Ev hapsindeyken boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin sevgilisini öldüren ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırının... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T22:49+0300

2024-11-21T22:49+0300

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türkiye

selma ateş

sinan ateş

saldırı

silahlı saldırı

saldırı girişimi

tehdit

cinayet

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2023 yılında silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt yakalandı.Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi ve ev hapsindeyken boşanma aşamasındaki eşi ile yanındaki sevgilisini öldüren Servet Bozkurt Beylikdüzü'nde bir otele seyir halindeyken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince Servet Bozkurt'un İstanbul'a seyir halindeyken Beylikdüzü ekiplerince durdurulduğu ve araç içindeki İ.E.A. ile yakalandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sinan-atesin-ablasina-yapilan-saldiriyi-azmettiren-servet-bozkurt-ev-hapsindeyken-2-kisiyi-oldurdu-1090659984.html

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selma ateş, sinan ateş, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, tehdit, cinayet