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Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü
Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Sinan Ateş cinayeti davasında abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:48+0300
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Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçe takılıyken 2 cinayet işlediği iddia edildi.Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre; Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı belirtilen Bozkurt emniyet tarafından aranıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sinan-atesin-ablasina-saldiran-supheli-tutuklandi-1088766513.html
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Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü

15:48 21.11.2024 (güncellendi: 16:03 21.11.2024)
© İHA / SERCAN KURBAN-AW297046Burdur
Burdur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA / SERCAN KURBAN-AW297046
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Sinan Ateş cinayeti davasında abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi.
Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçe takılıyken 2 cinayet işlediği iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre; Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü.
Ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı belirtilen Bozkurt emniyet tarafından aranıyor.
Selma Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
TÜRKİYE
Sinan Ateş'in ablasına saldıran şüpheli tutuklandı
3 Ekim, 13:44
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