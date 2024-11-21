https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sinan-atesin-ablasina-yapilan-saldiriyi-azmettiren-servet-bozkurt-ev-hapsindeyken-2-kisiyi-oldurdu-1090659984.html
Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü
Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Sinan Ateş cinayeti davasında abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:48+0300
2024-11-21T15:48+0300
2024-11-21T16:03+0300
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sinan ateş
selma ateş
son dakika
servet bozkurt
elektronik kelepçe
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Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçe takılıyken 2 cinayet işlediği iddia edildi.Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre; Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı belirtilen Bozkurt emniyet tarafından aranıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sinan-atesin-ablasina-saldiran-supheli-tutuklandi-1088766513.html
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sinan ateş, servet bozkurt, selma ateş, selma ateş saldırısı, selma ateş servet boskurt, servet bozkurt cinayet, servet bokurt elektronik kelepçe
sinan ateş, servet bozkurt, selma ateş, selma ateş saldırısı, selma ateş servet boskurt, servet bozkurt cinayet, servet bokurt elektronik kelepçe
Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü
15:48 21.11.2024 (güncellendi: 16:03 21.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sinan Ateş cinayeti davasında abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi.
Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçe takılıyken 2 cinayet işlediği iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre; Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü.
Ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı belirtilen Bozkurt emniyet tarafından aranıyor.