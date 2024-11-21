https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sinan-atesin-ablasina-yapilan-saldiriyi-azmettiren-servet-bozkurt-ev-hapsindeyken-2-kisiyi-oldurdu-1090659984.html

Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü

Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürdü

Sputnik Türkiye

Sinan Ateş cinayeti davasında abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T15:48+0300

2024-11-21T15:48+0300

2024-11-21T16:03+0300

türkiye

sinan ateş

selma ateş

son dakika

servet bozkurt

elektronik kelepçe

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Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçe takılıyken 2 cinayet işlediği iddia edildi.Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre; Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp attığı belirtilen Bozkurt emniyet tarafından aranıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sinan-atesin-ablasina-saldiran-supheli-tutuklandi-1088766513.html

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