https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sevgilisine-atacagi-cok-suslen-mesajini-esine-atmisti-milyarlik-bosanma-davasinda-eski-esten-yeni-1090654450.html

Sevgilisine atacağı 'çok süslen' mesajını eşine atmıştı: Milyarlık boşanma davasında eski eşten yeni hamle

Sevgilisine atacağı 'çok süslen' mesajını eşine atmıştı: Milyarlık boşanma davasında eski eşten yeni hamle

Sputnik Türkiye

İş insanı Birol Akpınar, sevgilisi olduğu öne sürülen kadına atacağı mesajı 25 yıllık eşi Melek Akpınar'a atmıştı. 1 milyar TL'lik maddi ve manevi tazminat... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T14:22+0300

2024-11-21T14:22+0300

2024-11-21T14:22+0300

türkiye

boşanma

boşanma davası

boşanmak

mahkeme

sevgili

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İş insanı Birol Akpınar'ın sevgilisine atacağı mesajı eşine atması üzerine boşanma davası açılmış ve eski eş 850 bin lira nafaka talep etmişti.Sevgiliye 'çok süslen' mesajıTürkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Birol Akpınar, 2022 yılında şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı, "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine atmıştı. Melek Akpınar eşini takip ederek Birol Akpınar ve sevgilisi Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde süit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtlarına ulaştı. 1 milyar lira tazminat davasıSabah gazetesi haberine göre Melek Akpınar eşine zina nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. İşadamı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak, Melek Akpınar'ın kendisini yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü. Davayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.İcra takibi başlatıldıMelek Akpınar mahkeme tarafından Beşiktaş'ta kendisine tedbir olarak verilen aile apartmanında oturduğunu, boşanma davasıyla birlikte Birol Akpınar'ın çalışan ücretlerini ve evin faturalarını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçede Birol Akpınar'ın daha evvelce kendisi tarafından ödenen evde çalışan işçilerin maaş ve sigortaları, evin fatura ve aidatını artık ödemediği belirtildi.Melek Akpınar bu davranışın tek nedeninin boşanma davasından dolayı Birol Akpınar'ın kendisini cezalandırıp zorda bırakmaya çalıştığını, amacın kötü niyet olduğunu ifade etti. Melek Akpınar, mahkeme tarafından aile konutunun sabit ödemeleri (elektrik, doğal gaz, su) personelin maaş, sigorta, ikramiye, özel görev masraflarının Birol Akpınar tarafından ödenmesi taleplerinin kabul edildiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine icra takibi başlatmalarıyla birlikte Birol Akpınar'ın icra takibine itiraz ettiğini söyledi.Borçlarını ödemediİstanbul Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunan Melek Akpınar, davalı Birol Akpınar'ın sorumluluğunda bulunan borcunu kötü niyetli olarak ödemeyerek itiraz ettiğini ifade etti. Melek Akpınar, alacak konusunun likit bir alacak olduğunun, takip konusu miktarın yüzde 20'sinden az olmamak şartıyla davalının 'icra inkâr tazminatına' mahkûm edilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yargitay-duyurdu-sik-is-degistirmek-bosanma-sebebi-sayildi-1090406848.html

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