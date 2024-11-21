Sevgilisine atacağı 'çok süslen' mesajını eşine atmıştı: Milyarlık boşanma davasında eski eşten yeni hamle

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD'de mühimmat ve cephane sıkıntısı
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sevgilisine-atacagi-cok-suslen-mesajini-esine-atmisti-milyarlik-bosanma-davasinda-eski-esten-yeni-1090654450.html
Sevgilisine atacağı 'çok süslen' mesajını eşine atmıştı: Milyarlık boşanma davasında eski eşten yeni hamle
Sevgilisine atacağı 'çok süslen' mesajını eşine atmıştı: Milyarlık boşanma davasında eski eşten yeni hamle
Sputnik Türkiye
İş insanı Birol Akpınar, sevgilisi olduğu öne sürülen kadına atacağı mesajı 25 yıllık eşi Melek Akpınar'a atmıştı. 1 milyar TL'lik maddi ve manevi tazminat... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T14:22+0300
2024-11-21T14:22+0300
türkiye
boşanma
boşanma davası
boşanmak
mahkeme
sevgili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
İş insanı Birol Akpınar'ın sevgilisine atacağı mesajı eşine atması üzerine boşanma davası açılmış ve eski eş 850 bin lira nafaka talep etmişti.Sevgiliye 'çok süslen' mesajıTürkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Birol Akpınar, 2022 yılında şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı, "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine atmıştı. Melek Akpınar eşini takip ederek Birol Akpınar ve sevgilisi Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde süit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtlarına ulaştı. 1 milyar lira tazminat davasıSabah gazetesi haberine göre Melek Akpınar eşine zina nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. İşadamı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak, Melek Akpınar'ın kendisini yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü. Davayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.İcra takibi başlatıldıMelek Akpınar mahkeme tarafından Beşiktaş'ta kendisine tedbir olarak verilen aile apartmanında oturduğunu, boşanma davasıyla birlikte Birol Akpınar'ın çalışan ücretlerini ve evin faturalarını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçede Birol Akpınar'ın daha evvelce kendisi tarafından ödenen evde çalışan işçilerin maaş ve sigortaları, evin fatura ve aidatını artık ödemediği belirtildi.Melek Akpınar bu davranışın tek nedeninin boşanma davasından dolayı Birol Akpınar'ın kendisini cezalandırıp zorda bırakmaya çalıştığını, amacın kötü niyet olduğunu ifade etti. Melek Akpınar, mahkeme tarafından aile konutunun sabit ödemeleri (elektrik, doğal gaz, su) personelin maaş, sigorta, ikramiye, özel görev masraflarının Birol Akpınar tarafından ödenmesi taleplerinin kabul edildiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine icra takibi başlatmalarıyla birlikte Birol Akpınar'ın icra takibine itiraz ettiğini söyledi.Borçlarını ödemediİstanbul Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunan Melek Akpınar, davalı Birol Akpınar'ın sorumluluğunda bulunan borcunu kötü niyetli olarak ödemeyerek itiraz ettiğini ifade etti. Melek Akpınar, alacak konusunun likit bir alacak olduğunun, takip konusu miktarın yüzde 20'sinden az olmamak şartıyla davalının 'icra inkâr tazminatına' mahkûm edilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yargitay-duyurdu-sik-is-degistirmek-bosanma-sebebi-sayildi-1090406848.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boşanma, boşanma davası, boşanmak, mahkeme, sevgili
boşanma, boşanma davası, boşanmak, mahkeme, sevgili

Sevgilisine atacağı 'çok süslen' mesajını eşine atmıştı: Milyarlık boşanma davasında eski eşten yeni hamle

14:22 21.11.2024
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
Abone ol
İş insanı Birol Akpınar, sevgilisi olduğu öne sürülen kadına atacağı mesajı 25 yıllık eşi Melek Akpınar'a atmıştı. 1 milyar TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açan kadın, 850 bin TL de nafaka talep etmişti. Melek Akpınar şimdi de harcamalarını ödemediğini ileri sürerek eşinin ‘icra inkâr tazminatı’na mahkûm edilmesini talep etti.
İş insanı Birol Akpınar'ın sevgilisine atacağı mesajı eşine atması üzerine boşanma davası açılmış ve eski eş 850 bin lira nafaka talep etmişti.

Sevgiliye 'çok süslen' mesajı

Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Birol Akpınar, 2022 yılında şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı, "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine atmıştı. Melek Akpınar eşini takip ederek Birol Akpınar ve sevgilisi Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde süit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtlarına ulaştı.

1 milyar lira tazminat davası

Sabah gazetesi haberine göre Melek Akpınar eşine zina nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. İşadamı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak, Melek Akpınar'ın kendisini yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü. Davayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İcra takibi başlatıldı

Melek Akpınar mahkeme tarafından Beşiktaş'ta kendisine tedbir olarak verilen aile apartmanında oturduğunu, boşanma davasıyla birlikte Birol Akpınar'ın çalışan ücretlerini ve evin faturalarını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçede Birol Akpınar'ın daha evvelce kendisi tarafından ödenen evde çalışan işçilerin maaş ve sigortaları, evin fatura ve aidatını artık ödemediği belirtildi.
Melek Akpınar bu davranışın tek nedeninin boşanma davasından dolayı Birol Akpınar'ın kendisini cezalandırıp zorda bırakmaya çalıştığını, amacın kötü niyet olduğunu ifade etti. Melek Akpınar, mahkeme tarafından aile konutunun sabit ödemeleri (elektrik, doğal gaz, su) personelin maaş, sigorta, ikramiye, özel görev masraflarının Birol Akpınar tarafından ödenmesi taleplerinin kabul edildiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine icra takibi başlatmalarıyla birlikte Birol Akpınar'ın icra takibine itiraz ettiğini söyledi.

Borçlarını ödemedi

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunan Melek Akpınar, davalı Birol Akpınar'ın sorumluluğunda bulunan borcunu kötü niyetli olarak ödemeyerek itiraz ettiğini ifade etti. Melek Akpınar, alacak konusunun likit bir alacak olduğunun, takip konusu miktarın yüzde 20'sinden az olmamak şartıyla davalının 'icra inkâr tazminatına' mahkûm edilmesini istedi.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
TÜRKİYE
Yargıtay duyurdu: Sık iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı
14 Kasım, 18:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала