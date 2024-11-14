https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yargitay-duyurdu-sik-is-degistirmek-bosanma-sebebi-sayildi-1090406848.html

Yargıtay duyurdu: Sık iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay duyurdu: Sık iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı

Sputnik Türkiye

Çalışanların iş koşullarını keyfi şekilde beğenmeyerek sürekli iş değiştirmesi Yargıtay tarafından boşanma sebebi sayıldı. Avukat Nimet Türe aile birliğini... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T18:32+0300

2024-11-14T18:32+0300

2024-11-14T18:36+0300

türkiye

yargıtay

hukuk

medeni hukuk

boşanma

boşanma davası

boşanmak

dava

iş

iş yeri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862547_0:71:1368:841_1920x0_80_0_0_e9fd39b517869bd625eeca84e566b70a.jpg

Yargıtay sık iş değiştiren kişinin aile birliğini olumsuz şekilde etkilediğini belirterek boşanma sebebi saydı.Evlilikte eşlerden birinin sık sık keyfi şekilde iş beğenmeyerek değişiklik yapması aile birliğini olumsuz etkilediği açıklandı. Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak saydığı konuya değinen Avukat Nimet Türe ''Eşlerden birinin keyfi olarak iş değiştirerek aile yapısına katkıda bulunmaması boşanma sebebidir'' dedi. Bazı evli kişilerin iş hayatında koşulları, ofis ortamını, sosyal hakları ve maaş gibi durumları beğenmeyerek değişikliğe gitmesi evlilikte aile birliğini sarstığı belirtildi. Sık iş değiştirmenin aile ekonomisine katkı sağlamadığını belirten Avukat Nimet Türe ''Aile Mahkemeleri'nin bir boşanma davasında en önemli kriteri aile birliğinin bozulup bozulmadığı oluyor. Taraflar arasında ortak yaşamın zedelendiği konusunda kanaat getiren hakimlerimiz evlilik birliğinin oluşmadığı ya da bozulduğu gerekçesi ile boşanmaya hükmediyor. Eşlerden birinin sık iş değiştirmesi, aile birliğine katkıda bulunmaması, evde vakit geçirmemesi, eşle sosyal yaşamda var olmaması sonuçlarını doğurduğundan dolayı farklı işlerde çalışanlar ya da çalışma saati düzensiz olan sürekli iş değiştiren kişinin ortak evlilik birliğine katılmadığı evlilikten doğan yükümlülükleri yerine getirmediği kanaatiyle boşanma sebebini oluşturduğu Yargıtay kararı ile gündeme gelen bir husus olmuştur'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yargitaydan-emsal-bosanma-karari-dugun-ve-cenazelerde-esi-yalniz-birakmak-kusur-sayildi-1090124529.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, hukuk, medeni hukuk, boşanma, boşanma davası, boşanmak, dava, iş, iş yeri, iş dünyası, eş, evlilik