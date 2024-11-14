https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yargitay-duyurdu-sik-is-degistirmek-bosanma-sebebi-sayildi-1090406848.html
Yargıtay duyurdu: Sık iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay duyurdu: Sık iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı
Sputnik Türkiye
Çalışanların iş koşullarını keyfi şekilde beğenmeyerek sürekli iş değiştirmesi Yargıtay tarafından boşanma sebebi sayıldı. Avukat Nimet Türe aile birliğini... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T18:32+0300
2024-11-14T18:32+0300
2024-11-14T18:36+0300
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yargıtay
hukuk
medeni hukuk
boşanma
boşanma davası
boşanmak
dava
iş
iş yeri
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Yargıtay sık iş değiştiren kişinin aile birliğini olumsuz şekilde etkilediğini belirterek boşanma sebebi saydı.Evlilikte eşlerden birinin sık sık keyfi şekilde iş beğenmeyerek değişiklik yapması aile birliğini olumsuz etkilediği açıklandı. Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak saydığı konuya değinen Avukat Nimet Türe ''Eşlerden birinin keyfi olarak iş değiştirerek aile yapısına katkıda bulunmaması boşanma sebebidir'' dedi. Bazı evli kişilerin iş hayatında koşulları, ofis ortamını, sosyal hakları ve maaş gibi durumları beğenmeyerek değişikliğe gitmesi evlilikte aile birliğini sarstığı belirtildi. Sık iş değiştirmenin aile ekonomisine katkı sağlamadığını belirten Avukat Nimet Türe ''Aile Mahkemeleri'nin bir boşanma davasında en önemli kriteri aile birliğinin bozulup bozulmadığı oluyor. Taraflar arasında ortak yaşamın zedelendiği konusunda kanaat getiren hakimlerimiz evlilik birliğinin oluşmadığı ya da bozulduğu gerekçesi ile boşanmaya hükmediyor. Eşlerden birinin sık iş değiştirmesi, aile birliğine katkıda bulunmaması, evde vakit geçirmemesi, eşle sosyal yaşamda var olmaması sonuçlarını doğurduğundan dolayı farklı işlerde çalışanlar ya da çalışma saati düzensiz olan sürekli iş değiştiren kişinin ortak evlilik birliğine katılmadığı evlilikten doğan yükümlülükleri yerine getirmediği kanaatiyle boşanma sebebini oluşturduğu Yargıtay kararı ile gündeme gelen bir husus olmuştur'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yargitaydan-emsal-bosanma-karari-dugun-ve-cenazelerde-esi-yalniz-birakmak-kusur-sayildi-1090124529.html
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yargıtay, hukuk, medeni hukuk, boşanma, boşanma davası, boşanmak, dava, iş, iş yeri, iş dünyası, eş, evlilik
yargıtay, hukuk, medeni hukuk, boşanma, boşanma davası, boşanmak, dava, iş, iş yeri, iş dünyası, eş, evlilik
Yargıtay duyurdu: Sık iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı
18:32 14.11.2024 (güncellendi: 18:36 14.11.2024)
Çalışanların iş koşullarını keyfi şekilde beğenmeyerek sürekli iş değiştirmesi Yargıtay tarafından boşanma sebebi sayıldı. Avukat Nimet Türe aile birliğini sarsan sık iş değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Yargıtay sık iş değiştiren kişinin aile birliğini olumsuz şekilde etkilediğini belirterek boşanma sebebi saydı.
Evlilikte eşlerden birinin sık sık keyfi şekilde iş beğenmeyerek değişiklik yapması aile birliğini olumsuz etkilediği açıklandı. Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak saydığı konuya değinen Avukat Nimet Türe ''Eşlerden birinin keyfi olarak iş değiştirerek aile yapısına katkıda bulunmaması boşanma sebebidir'' dedi. Bazı evli kişilerin iş hayatında koşulları, ofis ortamını, sosyal hakları ve maaş gibi durumları beğenmeyerek değişikliğe gitmesi evlilikte aile birliğini sarstığı belirtildi. Sık iş değiştirmenin aile ekonomisine katkı sağlamadığını belirten Avukat Nimet Türe ''Aile Mahkemeleri'nin bir boşanma davasında en önemli kriteri aile birliğinin bozulup bozulmadığı oluyor. Taraflar arasında ortak yaşamın zedelendiği konusunda kanaat getiren hakimlerimiz evlilik birliğinin oluşmadığı ya da bozulduğu gerekçesi ile boşanmaya hükmediyor. Eşlerden birinin sık iş değiştirmesi, aile birliğine katkıda bulunmaması, evde vakit geçirmemesi, eşle sosyal yaşamda var olmaması sonuçlarını doğurduğundan dolayı farklı işlerde çalışanlar ya da çalışma saati düzensiz olan sürekli iş değiştiren kişinin ortak evlilik birliğine katılmadığı evlilikten doğan yükümlülükleri yerine getirmediği kanaatiyle boşanma sebebini oluşturduğu Yargıtay kararı ile gündeme gelen bir husus olmuştur'' dedi.