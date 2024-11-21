https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1090651221.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te bir yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te bir yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rus birliklerin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, son bir... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T12:41+0300

2024-11-21T12:41+0300

2024-11-21T12:51+0300

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Açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dalneye yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca bir karşı saldırı püskürtülürken düşmanın 380 askeri etkisiz hale getirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 145 asker, iki tank ve 11 zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 480’den fazla asker ve üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 11 karşı saldırıyı engelledi. Bu istikamette 385 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, ABD yapımı Bradley ve M113 dahil dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı püskürtülen düşman 145 asker, bir tank ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 85 asker oldu.Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun saldırılarda kullandığı iki adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesini, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 67 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abd-cephaneligini-yenilemek-icin-ukraynaya-eski-atacmslari-gonderiyor-1090633237.html

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