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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abd-cephaneligini-yenilemek-icin-ukraynaya-eski-atacmslari-gonderiyor-1090633237.html
ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor
ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin askeri bütçesini analiz eden Sputnik, Washington’un kendi cephaneliğini modernize etmek amacıyla Kiev’e eskimiş ATACMS füzelerini gönderdiğini tespit... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T07:54+0300
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Sputnik’in gerçekleştirdiği inceleme sonucu, Kiev rejimine sağlanan uzun menzilli ATACMS füzelerinin son kullanım tarihinin gelecek yıl dolduğu ortaya çıktı. Ayrıca ATACMS’ların ABD’nin sahip olduğu modern silahlar arasında en yenisi olmadığı öğrenildi.Ukrayna'ya eski füzelerin gönderilmesi Washington'un milyarlarca dolarlık yardımı kendi cephaneliğini yenilemek için kullanmasını sağlıyor ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon üzerindeki mali yükü azaltıyor.Daha önce, ABD'nin Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketinin, Pentagon tarafından yayınlanan silahlar listesinde belirtilmeyen anti-personel mayınları içerdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca ABD'nin Ukrayna ordusuna yeni HIMARS çoklu roketatarları (MLRS) ve Javelin tanksavar füze sistemleri (ATMS) sağlayacağı da bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-ukrayna-ordusu-sivil-rus-ordusu-sadece-askeri-hedefleri-vuruyor-1090632897.html
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abd, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, abd savunma bakanlığı (pentagon), himars, javelin
abd, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, abd savunma bakanlığı (pentagon), himars, javelin

ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor

07:54 21.11.2024 (güncellendi: 08:13 21.11.2024)
© AFP 2023 / US ARMYATACMS
ATACMS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AFP 2023 / US ARMY
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ABD’nin askeri bütçesini analiz eden Sputnik, Washington’un kendi cephaneliğini modernize etmek amacıyla Kiev’e eskimiş ATACMS füzelerini gönderdiğini tespit etti.
Sputnik’in gerçekleştirdiği inceleme sonucu, Kiev rejimine sağlanan uzun menzilli ATACMS füzelerinin son kullanım tarihinin gelecek yıl dolduğu ortaya çıktı. Ayrıca ATACMS’ların ABD’nin sahip olduğu modern silahlar arasında en yenisi olmadığı öğrenildi.
Ukrayna'ya eski füzelerin gönderilmesi Washington'un milyarlarca dolarlık yardımı kendi cephaneliğini yenilemek için kullanmasını sağlıyor ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon üzerindeki mali yükü azaltıyor.
Daha önce, ABD'nin Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketinin, Pentagon tarafından yayınlanan silahlar listesinde belirtilmeyen anti-personel mayınları içerdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca ABD'nin Ukrayna ordusuna yeni HIMARS çoklu roketatarları (MLRS) ve Javelin tanksavar füze sistemleri (ATMS) sağlayacağı da bildirilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna ordusu sivil, Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor
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