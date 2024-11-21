https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abd-cephaneligini-yenilemek-icin-ukraynaya-eski-atacmslari-gonderiyor-1090633237.html

ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor

ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin askeri bütçesini analiz eden Sputnik, Washington’un kendi cephaneliğini modernize etmek amacıyla Kiev’e eskimiş ATACMS füzelerini gönderdiğini tespit... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T07:54+0300

2024-11-21T07:54+0300

2024-11-21T08:13+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

atacms

uzun menzilli füze

abd savunma bakanlığı (pentagon)

himars

javelin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484546_0:8:1292:735_1920x0_80_0_0_f8b020ac69dc75f28d883bf1028f2e86.jpg

Sputnik’in gerçekleştirdiği inceleme sonucu, Kiev rejimine sağlanan uzun menzilli ATACMS füzelerinin son kullanım tarihinin gelecek yıl dolduğu ortaya çıktı. Ayrıca ATACMS’ların ABD’nin sahip olduğu modern silahlar arasında en yenisi olmadığı öğrenildi.Ukrayna'ya eski füzelerin gönderilmesi Washington'un milyarlarca dolarlık yardımı kendi cephaneliğini yenilemek için kullanmasını sağlıyor ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon üzerindeki mali yükü azaltıyor.Daha önce, ABD'nin Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketinin, Pentagon tarafından yayınlanan silahlar listesinde belirtilmeyen anti-personel mayınları içerdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca ABD'nin Ukrayna ordusuna yeni HIMARS çoklu roketatarları (MLRS) ve Javelin tanksavar füze sistemleri (ATMS) sağlayacağı da bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-ukrayna-ordusu-sivil-rus-ordusu-sadece-askeri-hedefleri-vuruyor-1090632897.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, abd savunma bakanlığı (pentagon), himars, javelin