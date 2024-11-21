https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abd-cephaneligini-yenilemek-icin-ukraynaya-eski-atacmslari-gonderiyor-1090633237.html
ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor
ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin askeri bütçesini analiz eden Sputnik, Washington’un kendi cephaneliğini modernize etmek amacıyla Kiev’e eskimiş ATACMS füzelerini gönderdiğini tespit... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T07:54+0300
2024-11-21T07:54+0300
2024-11-21T08:13+0300
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Sputnik’in gerçekleştirdiği inceleme sonucu, Kiev rejimine sağlanan uzun menzilli ATACMS füzelerinin son kullanım tarihinin gelecek yıl dolduğu ortaya çıktı. Ayrıca ATACMS’ların ABD’nin sahip olduğu modern silahlar arasında en yenisi olmadığı öğrenildi.Ukrayna'ya eski füzelerin gönderilmesi Washington'un milyarlarca dolarlık yardımı kendi cephaneliğini yenilemek için kullanmasını sağlıyor ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon üzerindeki mali yükü azaltıyor.Daha önce, ABD'nin Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketinin, Pentagon tarafından yayınlanan silahlar listesinde belirtilmeyen anti-personel mayınları içerdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca ABD'nin Ukrayna ordusuna yeni HIMARS çoklu roketatarları (MLRS) ve Javelin tanksavar füze sistemleri (ATMS) sağlayacağı da bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-ukrayna-ordusu-sivil-rus-ordusu-sadece-askeri-hedefleri-vuruyor-1090632897.html
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abd, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, abd savunma bakanlığı (pentagon), himars, javelin
abd, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, abd savunma bakanlığı (pentagon), himars, javelin
ABD, cephaneliğini yenilemek için Ukrayna’ya eski ATACMS’ları gönderiyor
07:54 21.11.2024 (güncellendi: 08:13 21.11.2024)
ABD’nin askeri bütçesini analiz eden Sputnik, Washington’un kendi cephaneliğini modernize etmek amacıyla Kiev’e eskimiş ATACMS füzelerini gönderdiğini tespit etti.
Sputnik’in gerçekleştirdiği inceleme sonucu, Kiev rejimine sağlanan uzun menzilli ATACMS füzelerinin son kullanım tarihinin gelecek yıl dolduğu ortaya çıktı. Ayrıca ATACMS’ların ABD’nin sahip olduğu modern silahlar arasında en yenisi olmadığı öğrenildi.
Ukrayna'ya eski füzelerin gönderilmesi Washington'un milyarlarca dolarlık yardımı kendi cephaneliğini yenilemek için kullanmasını sağlıyor ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon üzerindeki mali yükü azaltıyor.
Daha önce, ABD'nin Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketinin, Pentagon tarafından yayınlanan silahlar listesinde belirtilmeyen anti-personel mayınları içerdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca ABD'nin Ukrayna ordusuna yeni HIMARS çoklu roketatarları (MLRS) ve Javelin tanksavar füze sistemleri (ATMS) sağlayacağı da bildirilmişti.