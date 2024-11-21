https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rusya-disisleri-natonun-ukraynada-gorunmesi-rusyaya-karsi-savasa-katilmasi-anlamina-gelir-1090646366.html

Rusya Dışişleri: NATO'nun Ukrayna'da görünmesi Rusya'ya karşı savaşa katılması anlamına gelir

Rusya Dışişleri: NATO'nun Ukrayna'da görünmesi Rusya'ya karşı savaşa katılması anlamına gelir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO güçlerinin Ukrayna'da boy göstermesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açacağını ve ittifakın Rusya'ya karşı savaşa girmesi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T11:41+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varılma olasılığını ‘sağlamlaştırmak’ amacıyla Avrupa askeri güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdiği açıklamasında şunu dedi:‘Zelenskiy’in planı bir dizi hastalıklı fantezi’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, parlamentoda sunduğu ‘direnç planını’ değerlendiren Zaharova, “Bu, meşruiyetini yitirmiş olan Zelenskiy'nin iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik bir dizi hastalıklı fanteziden başka bir şey değil. Aslına bakarsanız, kendisinin de bunu saklamadığını düşünüyorum. Parlamentoda yaptığı konuşmada savaş bitene kadar Ukrayna'da seçim olmayacağını söyledi” dedi.Zelenskiy ekibinin, cephedeki başarısızlıklar ve Ukrayna halkının artan savaş yorgunluğu nedeniyle askeri darbe olasılığının farkında olmadığını söyleyen Rus diplomat, Zelenskiy’in ‘vidaları daha fazla sıkmaya’ devam edeceğini ve bu konuda ona yeni kurulan Birleşme Bakanlığı’nın yardımcı olacağını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Vladimir Zelenskiy, dün ülkenin parlamentosu Yüksek Rada’da, ‘direnç planı’ adı verdiği bir program sundu.‘NATO, Moldova'yı lojistik üsse dönüştürecek’Moldova yönetiminin NATO’ya katılma yönündeki çalışmalarıyla ilgili de yorumda bulunan Zaharova, şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yaptirimlar-nedeniyle-davet-edilmedi-ingiliz-muhabir-lavrovun-basin-toplantisina-gizlice-sizdi-1090637805.html

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