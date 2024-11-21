https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rusya-disisleri-natonun-ukraynada-gorunmesi-rusyaya-karsi-savasa-katilmasi-anlamina-gelir-1090646366.html
Rusya Dışişleri: NATO'nun Ukrayna'da görünmesi Rusya'ya karşı savaşa katılması anlamına gelir
Rusya Dışişleri: NATO'nun Ukrayna'da görünmesi Rusya'ya karşı savaşa katılması anlamına gelir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO güçlerinin Ukrayna'da boy göstermesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açacağını ve ittifakın Rusya'ya karşı savaşa girmesi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T11:41+0300
2024-11-21T11:41+0300
2024-11-21T11:40+0300
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varılma olasılığını ‘sağlamlaştırmak’ amacıyla Avrupa askeri güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdiği açıklamasında şunu dedi:‘Zelenskiy’in planı bir dizi hastalıklı fantezi’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, parlamentoda sunduğu ‘direnç planını’ değerlendiren Zaharova, “Bu, meşruiyetini yitirmiş olan Zelenskiy'nin iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik bir dizi hastalıklı fanteziden başka bir şey değil. Aslına bakarsanız, kendisinin de bunu saklamadığını düşünüyorum. Parlamentoda yaptığı konuşmada savaş bitene kadar Ukrayna'da seçim olmayacağını söyledi” dedi.Zelenskiy ekibinin, cephedeki başarısızlıklar ve Ukrayna halkının artan savaş yorgunluğu nedeniyle askeri darbe olasılığının farkında olmadığını söyleyen Rus diplomat, Zelenskiy’in ‘vidaları daha fazla sıkmaya’ devam edeceğini ve bu konuda ona yeni kurulan Birleşme Bakanlığı’nın yardımcı olacağını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Vladimir Zelenskiy, dün ülkenin parlamentosu Yüksek Rada’da, ‘direnç planı’ adı verdiği bir program sundu.‘NATO, Moldova'yı lojistik üsse dönüştürecek’Moldova yönetiminin NATO’ya katılma yönündeki çalışmalarıyla ilgili de yorumda bulunan Zaharova, şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yaptirimlar-nedeniyle-davet-edilmedi-ingiliz-muhabir-lavrovun-basin-toplantisina-gizlice-sizdi-1090637805.html
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ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, avrupa birliği, nato, estonya, margus tsahkna, vladimir zelenskiy, plan, moldova
ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, avrupa birliği, nato, estonya, margus tsahkna, vladimir zelenskiy, plan, moldova
Rusya Dışişleri: NATO'nun Ukrayna'da görünmesi Rusya'ya karşı savaşa katılması anlamına gelir
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO güçlerinin Ukrayna'da boy göstermesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açacağını ve ittifakın Rusya'ya karşı savaşa girmesi anlamına geleceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varılma olasılığını ‘sağlamlaştırmak’ amacıyla Avrupa askeri güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdiği açıklamasında şunu dedi:
NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında görünmesinin ittifakın ülkemize karşı savaşa girmesi anlamına geleceğini belki de anlamıyorlar. Bunu onlara defalarca söyledik. Çünkü bu sadece Avrupa için değil tüm dünya için feci sonuçlara yol açacak.
‘Zelenskiy’in planı bir dizi hastalıklı fantezi’
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, parlamentoda sunduğu ‘direnç planını’ değerlendiren Zaharova, “Bu, meşruiyetini yitirmiş olan Zelenskiy'nin iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik bir dizi hastalıklı fanteziden başka bir şey değil. Aslına bakarsanız, kendisinin de bunu saklamadığını düşünüyorum. Parlamentoda yaptığı konuşmada savaş bitene kadar Ukrayna'da seçim olmayacağını söyledi” dedi.
Zelenskiy ekibinin, cephedeki başarısızlıklar ve Ukrayna halkının artan savaş yorgunluğu nedeniyle askeri darbe olasılığının farkında olmadığını söyleyen Rus diplomat, Zelenskiy’in ‘vidaları daha fazla sıkmaya’ devam edeceğini ve bu konuda ona yeni kurulan Birleşme Bakanlığı’nın yardımcı olacağını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna Birleşme Bakanlığı, Zelenskiy'nin tüm vatandaşları bitirdiği Ukrayna’yı ‘birleştirecek’ kurum. Zelenskiy'nin ‘direnç planı’, Batı'nın Kiev rejimi için belirlediği hedef olan Rusya'yı savaş alanında yenmek ve savaşmaya devam etmek için ülke kaynaklarını daha fazla seferber etmeyi amaçlıyor.
Vladimir Zelenskiy, dün ülkenin parlamentosu Yüksek Rada’da, ‘direnç planı’ adı verdiği bir program sundu.
‘NATO, Moldova'yı lojistik üsse dönüştürecek’
Moldova yönetiminin NATO’ya katılma yönündeki çalışmalarıyla ilgili de yorumda bulunan Zaharova, şunu dedi:
Moldovalıların çoğunluğunun NATO ile yakınlaşmaya karşı çıkmasına rağmen, iktidar ülkeyi ittifaka yaklaştırmaya devam ediyor. Öncelik olarak ittifakın güvenilir ortağı statüsünün korunması gösteriliyor. Siyasi analistlerin de işaret ettiği gibi, uygulamada bu, ülkenin Ukrayna ordusuna tedarik için lojistik üsse dönüştürülmesi anlamına geliyor.