https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rus-vekil-zelenskiyin-kirim-hakkindaki-sozlerine-yanit-verdi-1090630490.html

Rus vekil Zelenskiy'in Kırım hakkındaki sözlerine yanıt verdi

Rus vekil Zelenskiy'in Kırım hakkındaki sözlerine yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Milletvekili Şeremet, Zelenskiy'nin Kırım hakkındaki sözlerini geç kalmış bir aydınlanma olarak nitelendirdi 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T04:40+0300

2024-11-21T04:40+0300

2024-11-21T04:40+0300

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Rusya Devlet Duması milletvekili Mihail Şeremet Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ın askeri yollarla Ukrayna kontrolüne geri dönmesinin imkansız olduğuna ilişkin sözlerini geç kalmış bir aydınlanma olarak nitelendirdi. Şeremet yaptığı açıklamada, “Talihsiz Zelenskiy'in kafasında, uzun zamandır Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olan Kırım'ı zorla reddetmenin imkansızlığına dair gerçekçi düşünceler belirdi. Ancak ne yazık ki Ukraynalı diktatörün bu geç aydınlanmasının bedeli Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına çok pahalıya mal oldu” diyerek, Kiev rejimine Kırım'ı sonsuza dek unutması çağrısında bulundu ve Kırım'ın ne güç ne de diplomasi yoluyla asla 'yabancı Ukrayna'nın kontrolü altına girmeyeceğini söyledi. Daha önce Fox News TV kanalına verdiği röportajda Zelenskiy, Ukrayna'nın Kırım'ı askeri olarak geri almasının ve 1991 sınırlarına geri dönmesinin imkansız olduğunu kabul etmiş ve Kiev'in bunu yapacak güce sahip olmadığını belirtmişti. Aynı zamanda, Kırım'ı Ukrayna'ya 'diplomatik' olarak geri vermek istediğini de sözlerine eklemişti. Kırım, Ukrayna'daki darbenin ardından yapılan referandumla Mart 2014'te Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmişti. Referandumda Kırım'daki seçmenlerin %96.77'si ve Sivastopol'daki seçmenlerin %95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmayı desteklemişti. Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görüyor ve Batılı ülkeler bu konuda Kiev'i destekliyor. Rusya yönetimi ise Kırım sakinlerinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Tüzüğüne tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullandıklarını defalarca ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, Kırım meselesi “kesin olarak kapanmıştır” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/zelenskiy-kievin-kirimi-askeri-yollarla-geri-alabilmesi-imkansiz-1090626725.html

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kırım, mihail şeremet, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya