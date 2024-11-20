https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/zelenskiy-kievin-kirimi-askeri-yollarla-geri-alabilmesi-imkansiz-1090626725.html
Zelenskiy: Kiev’in Kırım'ı askeri yollarla geri alabilmesi imkansız
Zelenskiy: Kiev’in Kırım'ı askeri yollarla geri alabilmesi imkansız
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Kırım'ı askeri yollarla geri almasının imkansız olduğunu söyledi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T22:47+0300
2024-11-20T22:47+0300
2024-11-20T22:46+0300
ukrayna krizi
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kırım
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Vladimir Zelenskiy, Fox News televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna'nın Kırım'ı askeri olarak geri almak için yeterli güce sahip olmadığını itiraf etti.Zelenskiy, “Kırım'ın geri alınması için on binlerce insanımızı ölüme gönderemeyiz. Elimizde silahlarla geri alamayız” dedi.Zelenskiy, Kırım'ı Ukrayna'ya ‘diplomatik yollarla’ geri kazandırmak istediğini de sözlerine ekledi.Kırım, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, yapılan referandumda bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini dile getirmişti.Ukrayna, Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kremlin-bati-ukraynadaki-catismaya-giderek-daha-fazla-mudahil-oluyor-1090590134.html
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vladimir zelenskiy, fox news, kırım, kiev, ukrayna, sivastopol, referandum, rusya, vladimir putin
vladimir zelenskiy, fox news, kırım, kiev, ukrayna, sivastopol, referandum, rusya, vladimir putin
Zelenskiy: Kiev’in Kırım'ı askeri yollarla geri alabilmesi imkansız
Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Kırım'ı askeri yollarla geri almasının imkansız olduğunu söyledi.
Vladimir Zelenskiy, Fox News televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna'nın Kırım'ı askeri olarak geri almak için yeterli güce sahip olmadığını itiraf etti.
Zelenskiy, “Kırım'ın geri alınması için on binlerce insanımızı ölüme gönderemeyiz. Elimizde silahlarla geri alamayız” dedi.
Zelenskiy, Kırım'ı Ukrayna'ya ‘diplomatik yollarla’ geri kazandırmak istediğini de sözlerine ekledi.
Kırım, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, yapılan referandumda bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini dile getirmişti.
Ukrayna, Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.
Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.