https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/zelenskiy-kievin-kirimi-askeri-yollarla-geri-alabilmesi-imkansiz-1090626725.html

Zelenskiy: Kiev’in Kırım'ı askeri yollarla geri alabilmesi imkansız

Zelenskiy: Kiev’in Kırım'ı askeri yollarla geri alabilmesi imkansız

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Kırım'ı askeri yollarla geri almasının imkansız olduğunu söyledi. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T22:47+0300

2024-11-20T22:47+0300

2024-11-20T22:46+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

fox news

kırım

kiev

ukrayna

sivastopol

referandum

rusya

vladimir putin

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Vladimir Zelenskiy, Fox News televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna'nın Kırım'ı askeri olarak geri almak için yeterli güce sahip olmadığını itiraf etti.Zelenskiy, “Kırım'ın geri alınması için on binlerce insanımızı ölüme gönderemeyiz. Elimizde silahlarla geri alamayız” dedi.Zelenskiy, Kırım'ı Ukrayna'ya ‘diplomatik yollarla’ geri kazandırmak istediğini de sözlerine ekledi.Kırım, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, yapılan referandumda bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini dile getirmişti.Ukrayna, Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kremlin-bati-ukraynadaki-catismaya-giderek-daha-fazla-mudahil-oluyor-1090590134.html

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vladimir zelenskiy, fox news, kırım, kiev, ukrayna, sivastopol, referandum, rusya, vladimir putin