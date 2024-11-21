https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rus-uzman-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-ticari-ve-ekonomik-baglar-gelisiyor-1090630369.html

Rus uzman: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ticari ve ekonomik bağlar gelişiyor

Rus uzman: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ticari ve ekonomik bağlar gelişiyor

Sputnik Türkiye

Uzman Georgiy Toloraya yaptığı açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmekte olduğunu ve bu ilişkilerin gelişmesine... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T04:10+0300

2024-11-21T04:10+0300

2024-11-21T04:10+0300

dünya

rusya

kuzey kore

ticari ilişkiler

georgiy toloraya

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Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü profesörü ve Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Asya'da Rus Stratejisi Merkezi Başkanı Georgiy Toloraya yaptığı açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmekte olduğunu ve bu ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak için tek bir fırsatın bile kaçırılmaması gerektiğini söyledi.Toloraya, “Bence altın çağını yaşayan ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için şu anda tek bir fırsatı bile kaçırılmamalı” dedi.Toloraya, Sovyet birliklerinin Kore'yi Japonlardan kurtardığı 1945 yılına kadar uzanan ilişkilerin tarihinde böyle bir şey yaşanmadığını ifade ederek, “Devletler arasındaki işbirliğinin büyük ölçüde askeri alanla sınırlı olduğu Stalin'in zamanında bile böyle bir şey yaşanmamıştı” diye hatırlattı. Toloraya, “Şimdi Kuzey Kore, aslında, dünyadaki en etkili, en verimli müttefikimiz haline geldi” diye vurgulayarak, “Benim samimi kanaatim, Kuzey Kore'nin bizim en önemli müttefikimiz olduğu yönündedir. Enerji, Kuzey Kore'nin temel ekonomik sorunudur, yeterli kapasiteye sahip değildir” diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/putin-kuzey-koreye-70den-fazla-hayvan-hediye-etti-afrika-aslani-ve-ayilar-da-var-1090603575.html

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rusya, kuzey kore, ticari ilişkiler, georgiy toloraya