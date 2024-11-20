Putin, Kuzey Kore'ye 70'den fazla hayvan hediye etti: Afrika aslanı ve ayılar da var
afrika aslanı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir hayvanat bahçesine 70 hayvan hediye etti.
Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 70 fazla hayvanı Pyongyang Merkez Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.
Rusya'dan uçakla Kuzey Kore'ye götürülen 1 Afrika aslanı, 2 boz ayı, 2 evcil yak, 5 beyaz kakadu papağanı, farklı türden 25 sülün ve 40 mandarin ördeği, bundan böyle Pyongyang'daki hayvanat bahçesinde yaşayacak.
Pyongyang'daki teslim etkinliği sırasında konuşan Bakan Kozlov, bu hayvanların Putin'den Kuzey Kore halkına bir armağan olduğunu belirterek "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği sadece ekonomi, ticaret ve sanayiden ibaret değil. Bu, geniş bir çevre projeleri listesini de kapsıyor. Artık bunlara Moskova ve Pyongyang hayvanat bahçeleri arasındaki dostluk da eklendi" dedi.
Rusya'nın Pyongyang'a dişi aslan, ayılar ve evcil yaklar gibi memelileri ilk kez gönderdiğine dikkat çeken Kozlov, tüm hayvanların yeni yere çok çabuk alışacaklarından ve iyi bir bakım göreceğinden emin olduğunun altını çizdi.
Rusya'dan uçakla Kuzey Kore'ye götürülen 1 Afrika aslanı, 2 boz ayı, 2 evcil yak, 5 beyaz kakadu papağanı, farklı türden 25 sülün ve 40 mandarin ördeği, bundan böyle Pyongyang'daki hayvanat bahçesinde yaşayacak.
Pyongyang'daki teslim etkinliği sırasında konuşan Bakan Kozlov, bu hayvanların Putin'den Kuzey Kore halkına bir armağan olduğunu belirterek "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği sadece ekonomi, ticaret ve sanayiden ibaret değil. Bu, geniş bir çevre projeleri listesini de kapsıyor. Artık bunlara Moskova ve Pyongyang hayvanat bahçeleri arasındaki dostluk da eklendi" dedi.
Rusya'nın Pyongyang'a dişi aslan, ayılar ve evcil yaklar gibi memelileri ilk kez gönderdiğine dikkat çeken Kozlov, tüm hayvanların yeni yere çok çabuk alışacaklarından ve iyi bir bakım göreceğinden emin olduğunun altını çizdi.