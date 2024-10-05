https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/denizlili-bir-adam-adini-7-defa-rekorlar-kitabina-yazdirdi-tavugu-35-metre-uzaga-firlatip-guinness-1088856625.html
Denizlili bir adam adını 7. defa rekorlar kitabına yazdırdı: Tavuğu 35 metre uzağa fırlatıp Guinness rekoru kırdı
Denizlili bir adam adını 7. defa rekorlar kitabına yazdırdı: Tavuğu 35 metre uzağa fırlatıp Guinness rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Denizli'de yaşan Osman Gürcü, bundan önce 6 kere adını yazdırdığı Guinnes Rekorlar Kitabı'na bir rekor daha ekledi. En uzak kauçuk tavuk fırlatma rekorunu... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T15:01+0300
2024-10-05T15:01+0300
2024-10-05T15:01+0300
yaşam
guinness rekorlar kitabı
guinness
kauçuk
tavuk
fırlatma
rekor
denizli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088855402_0:78:1278:797_1920x0_80_0_0_821e2c0d83e0e2e8a7c13f1dcbf40893.jpg
Denizli'de yaşayan Osman Gürcü, kauçuk tavuk fırlatma rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Eski fırlatma rekoru 32 metre 49 santimetreyken Gürcü, kauçuk tavuğu 35 metre uzağa fırlatarak yeni rekorun sahibi oldu. Denizli'nin ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmanın gururunu yaşayan Osman Gürcü'nün bu rekoruyla yedinci defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği bildirildi.Rekorlar kitabına adını yazdıran Gürcü şu sözleri ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bursada-rekor-denemesi-5-ton-sut-helvasi-1088010397.html
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088855402_0:0:1278:959_1920x0_80_0_0_03853e90adc4219bb5d3e9b0efc566f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
guinness rekorlar kitabı, guinness, kauçuk, tavuk, fırlatma, rekor, denizli
guinness rekorlar kitabı, guinness, kauçuk, tavuk, fırlatma, rekor, denizli
Denizlili bir adam adını 7. defa rekorlar kitabına yazdırdı: Tavuğu 35 metre uzağa fırlatıp Guinness rekoru kırdı
Denizli'de yaşan Osman Gürcü, bundan önce 6 kere adını yazdırdığı Guinnes Rekorlar Kitabı'na bir rekor daha ekledi. En uzak kauçuk tavuk fırlatma rekorunu kıran Gürcü, 'Denizli'yi ve Türkiye'yi dünyaya duyurmanın gururunu yaşadığını' söyledi.
Denizli'de yaşayan Osman Gürcü, kauçuk tavuk fırlatma rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Eski fırlatma rekoru 32 metre 49 santimetreyken Gürcü, kauçuk tavuğu 35 metre uzağa fırlatarak yeni rekorun sahibi oldu. Denizli'nin ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmanın gururunu yaşayan Osman Gürcü'nün bu rekoruyla yedinci defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği bildirildi.
Rekorlar kitabına adını yazdıran Gürcü şu sözleri ekledi:
Guinness Rekorlar Kitabı'nda mevcut rekor 32 metre 49 santimdi, biz de 35 metreden kırdık ve sertifikayı almaya hak kazandık. Sertifikamız da basıldı, İngiltere'den geliyor. Denizli'nin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. 33 santimetre boyunda, 150 gram ağırlığında bu tavuğu teknik atışlarla Kredi ve Yurtlar Kurumu sahasında denedik. Bu rekorun kırılmasında emeği geçen Denizli Gençlik ve spor İl Müdürlüğüne ve bu rekorda yardımcı olan asistanlarıma teşekkür ediyorum.