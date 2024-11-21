https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/arda-guler-icin-yeni-adresi-duyurdular-dunya-yildizina-donusturecekler-1090632458.html
Arda Güler için yeni adresi duyurdular: 'Dünya yıldızına dönüştürecekler'
Arda Güler için yeni adresi duyurdular: 'Dünya yıldızına dönüştürecekler'
Sputnik Türkiye
İspanyol devi Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'le ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Arsenal'in Arga Güler için transfer teklifi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T08:03+0300
2024-11-21T08:03+0300
2024-11-21T08:03+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
arsenal
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli cevherimiz Arda Güler'in İspanya macerası beklendiği gibi geçmedi. Real Madrid'de forma sırasını almakta güçlük çeken 19 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devine oranla daha fazla süre şansı buldu.İspanyol basını Sport45'te yer alan haberde, Arsenal'in Arda Güler için devreye girebileceği belirtildi. Real Madrid'de yeterli süre alamayan Martin Odegaard'ı Arsenal, büyük bir yıldız haline getirmişti ve şimdi Arda için aynı başarıyı hedefliyor. Arsenal, Arda'nın düzenli oyun süresi arayışında olduğunu düşünüyor ve genç oyuncuyu kiralamak istiyor. Arda'ya yakın takip yapan Arsenal, opsiyonlu bir teklif ile Real Madrid'in kapısını çalmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/acun-ilicaliya-yasadisi-bahis-sorusturmasinin-ardindan-rtuk-de-harekete-gecti-1090632321.html
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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, arsenal
arda güler, carlo ancelotti, real madrid, arsenal
Arda Güler için yeni adresi duyurdular: 'Dünya yıldızına dönüştürecekler'
İspanyol devi Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'le ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Arsenal'in Arga Güler için transfer teklifi yamaya hazırlandığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli cevherimiz Arda Güler'in İspanya macerası beklendiği gibi geçmedi. Real Madrid'de forma sırasını almakta güçlük çeken 19 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devine oranla daha fazla süre şansı buldu.
İspanyol basını Sport45'te yer alan haberde, Arsenal'in Arda Güler için devreye girebileceği belirtildi. Real Madrid'de yeterli süre alamayan Martin Odegaard'ı Arsenal, büyük bir yıldız haline getirmişti ve şimdi Arda için aynı başarıyı hedefliyor.
Arsenal, Arda'nın düzenli oyun süresi arayışında olduğunu düşünüyor ve genç oyuncuyu kiralamak istiyor. Arda'ya yakın takip yapan Arsenal, opsiyonlu bir teklif ile Real Madrid'in kapısını çalmayı planlıyor.