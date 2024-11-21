https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/arda-guler-icin-yeni-adresi-duyurdular-dunya-yildizina-donusturecekler-1090632458.html

Arda Güler için yeni adresi duyurdular: 'Dünya yıldızına dönüştürecekler'

Arda Güler için yeni adresi duyurdular: 'Dünya yıldızına dönüştürecekler'

Sputnik Türkiye

İspanyol devi Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'le ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Arsenal'in Arga Güler için transfer teklifi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T08:03+0300

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spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

arsenal

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli cevherimiz Arda Güler'in İspanya macerası beklendiği gibi geçmedi. Real Madrid'de forma sırasını almakta güçlük çeken 19 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devine oranla daha fazla süre şansı buldu.İspanyol basını Sport45'te yer alan haberde, Arsenal'in Arda Güler için devreye girebileceği belirtildi. Real Madrid'de yeterli süre alamayan Martin Odegaard'ı Arsenal, büyük bir yıldız haline getirmişti ve şimdi Arda için aynı başarıyı hedefliyor. Arsenal, Arda'nın düzenli oyun süresi arayışında olduğunu düşünüyor ve genç oyuncuyu kiralamak istiyor. Arda'ya yakın takip yapan Arsenal, opsiyonlu bir teklif ile Real Madrid'in kapısını çalmayı planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/acun-ilicaliya-yasadisi-bahis-sorusturmasinin-ardindan-rtuk-de-harekete-gecti-1090632321.html

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Sputnik Türkiye

arda güler, carlo ancelotti, real madrid, arsenal