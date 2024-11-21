https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/peruda-bir-adam-vucuduna-bagladigi-yaklasik-430-bocegi-kacirmaya-calisirken-yakalandi-1090637399.html
Peru’da bir adam vücuduna bağladığı yaklaşık 430 böceği kaçırmaya çalışırken yakalandı
Peru’da bir adam vücuduna bağladığı yaklaşık 430 böceği kaçırmaya çalışırken yakalandı
Sputnik Türkiye
Peru'da bir havalimanından Güney Kore'ye seyahat etmeye çalışan bir adamın vücudunda bantlanmış böcekler olduğu fark edildi. Yasadışı yollarla kaçırmaya... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T10:35+0300
2024-11-21T10:35+0300
2024-11-21T10:35+0300
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kaçakçılık
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Bir adam, vücuduna 320 tarantula, 110 kırkayak ve dokuz karınca bağlanmış bir halde ülkeden ayrılmaya çalışırken yakalandı. Peru'da gerçekleşen olayda tutuklanan adam, ülkenin ulusal ormancılık ve yaban hayatı koruma servisi SERFOR'un yayınladığı duyuruya göre, 8 Kasım'da havalimanında yakalandı.Açıklamaya göre, Lima'da bulunan Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin bir adamın göbeğinin kocaman göründüğünü fark etmesiyle gerçekleşti. Yetkililer tarafından durdurulan adama yapılan aramada karnına bağlanmış fermuarlı poşetlerin içinde yüzlerce böcek bulundu.Peru polisi, Fransa üzerinden Güney Kore'ye seyahat etmeye çalışan 28 yaşındaki Güney Koreli adamı gözaltına alındığını ve yetkililer tarafından konu hakkında bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Böceklerin Peru Amazonu'ndaki Madre de Dios bölgesinden alındığı düşünülüyor.Nesli tükenme tehlikesi altında olan tarantulaların, ülkeden senelerdir yasadışı yollarla kaçırıldığını ve küresel olarak milyonlarca dolar değerinde olan yasadışı yaban hayatı kaçakçılığının bir parçası olduğu söyleniyor.Yaban hayat kaçakçılığı, Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde de görülüyor. 2021'de Kolombiyalı yetkililer bir havalimanında bavula saklanmış 232 tarantula, 67 hamamböceği, dokuz örümcek yumurta ve akrepler yakalamıştı. Aynı yılın Eylül ayında, Hong Kong'a gitmek üzere yaklaşık 3 bin 500 köpekbalığı yüzgecinden oluşan bir sevkiyata, yetkililer tarafından el konulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/yolcunun-valizinden-farkli-turlerde-17-yavru-timsah-cikti-1089837199.html
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yaban hayatı, yaban hayvanları, kaçakçılık, yabani hayvanlar, tarantula, böcek, peru, güney amerika, hong kong, asya, nesli tükenmekte olan hayvanlar, soyu tükenmekte olan
yaban hayatı, yaban hayvanları, kaçakçılık, yabani hayvanlar, tarantula, böcek, peru, güney amerika, hong kong, asya, nesli tükenmekte olan hayvanlar, soyu tükenmekte olan
Peru’da bir adam vücuduna bağladığı yaklaşık 430 böceği kaçırmaya çalışırken yakalandı
Peru'da bir havalimanından Güney Kore'ye seyahat etmeye çalışan bir adamın vücudunda bantlanmış böcekler olduğu fark edildi. Yasadışı yollarla kaçırmaya çalışılan 320 tarantula, 110 kırkayak ve 9 kurşun karıncasına, yetkililer tarafından el konuldu.
Bir adam, vücuduna 320 tarantula, 110 kırkayak ve dokuz karınca bağlanmış bir halde ülkeden ayrılmaya çalışırken yakalandı. Peru'da gerçekleşen olayda tutuklanan adam, ülkenin ulusal ormancılık ve yaban hayatı koruma servisi SERFOR'un yayınladığı duyuruya göre, 8 Kasım'da havalimanında yakalandı.
Açıklamaya göre, Lima'da bulunan Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin bir adamın göbeğinin kocaman göründüğünü fark etmesiyle gerçekleşti. Yetkililer tarafından durdurulan adama yapılan aramada karnına bağlanmış fermuarlı poşetlerin içinde yüzlerce böcek bulundu.
Peru polisi, Fransa üzerinden Güney Kore'ye seyahat etmeye çalışan 28 yaşındaki Güney Koreli adamı gözaltına alındığını ve yetkililer tarafından konu hakkında bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Böceklerin Peru Amazonu'ndaki Madre de Dios bölgesinden alındığı düşünülüyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan tarantulaların, ülkeden senelerdir yasadışı yollarla kaçırıldığını ve küresel olarak milyonlarca dolar değerinde olan yasadışı yaban hayatı kaçakçılığının bir parçası olduğu söyleniyor.
Yaban hayat kaçakçılığı, Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde de görülüyor. 2021'de Kolombiyalı yetkililer bir havalimanında bavula saklanmış 232 tarantula, 67 hamamböceği, dokuz örümcek yumurta ve akrepler yakalamıştı. Aynı yılın Eylül ayında, Hong Kong'a gitmek üzere yaklaşık 3 bin 500 köpekbalığı yüzgecinden oluşan bir sevkiyata, yetkililer tarafından el konulmuştu.