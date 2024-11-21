https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/pentagondan-nukleer-takas-aciklamasi--1090630055.html

Pentagon'dan nükleer takas açıklaması

Pentagon'dan nükleer takas açıklaması

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Komutanlığı sözcüsü Tuğamiral Thomas Buchanan, nükleer takasa izin verilmesi durumunda, Washington'un potansiyel düşmanlarını... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T03:12+0300

2024-11-21T03:12+0300

2024-11-21T03:12+0300

dünya

rusya

nükleer

nükleer silah

abd

abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom)

stratejik kuvvetler (stratcom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104129/04/1041290422_0:503:1200:1178_1920x0_80_0_0_a379a0cfd73271f5c6df8b1c64e9e528.jpg

Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde konuşan Buchanan, olası nükleer silah kullanımını değerlendirirken, “Nükleer olan ve olmayan araçlar hakkında konuştuğumuzda, kesinlikle saldırıların değiş tokuş edilmesini istemeyiz. Sanırım herkes, eğer bir takas yapmak zorunda kalırsak, bunu ABD için en kabul edilebilir şartlarda yapmak istediğimiz konusunda hemfikirdir” ifadelerini kullanarak, ABD'nin kendisini nükleer takasın gerçekleşebileceği bir ortamda bulmak istemediğini vurguladı.Buchanan, “En kabul edilebilir koşullar, ABD'nin dünyada liderlik etmeye devam edeceği şartlardır” ifadelerini kullanarak bu durumun stratejik silah rezervini korumak anlamına geldiğini belirttiği konuşmasına, “Yedek bir kapasiteye sahip olmamız gerekiyor. Kazanmak için tüm kaynaklarımızı harcamayız, çünkü o zaman geri adım atacak hiçbir şeyimiz kalmaz” şeklinde ekledi.Rusya'nın nükleer pozisyonuRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü nükleer caydırıcılıkla ilgili devlet politikasının temellerini onaylamıştı. Belgede, Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahları kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca, nükleer bir devlet tarafından desteklenen nükleer olmayan bir devletin Moskova'ya veya müttefiklerine yönelik saldırısının ortak bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulanıyor. Putin, NATO ülkelerinin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli silahlar kullanma olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi tartıştığını ifade etmişti. Kiev rejiminin şu anda insansız hava araçları ve diğer yöntemlerle Rus topraklarına saldırıda bulunduğunu belirten Putin, Batı yapımı uzun menzilli hassas silahların kullanımı durumunda, bu tür operasyonların ancak ittifak ülkelerinin ordu katılımıyla gerçekleştirileceğinin altını çizmişti. Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmasının, çatışmanın dinamiklerini önemli ölçüde değiştireceğini ve NATO üyelerinin, Rusya ile savaş haline gireceğini ifade eden Putin, Moskova'nın tehditler karşısında kararlarını buna göre vereceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fransa-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-macronun-g20-zirvesinde-el-sikismasi-yanki-uyandirdi-1090629500.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nükleer, nükleer silah, abd, abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom), stratejik kuvvetler (stratcom)