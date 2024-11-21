https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/pentagondan-nukleer-takas-aciklamasi--1090630055.html
Pentagon'dan nükleer takas açıklaması
Pentagon'dan nükleer takas açıklaması
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Komutanlığı sözcüsü Tuğamiral Thomas Buchanan, nükleer takasa izin verilmesi durumunda, Washington'un potansiyel düşmanlarını... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T03:12+0300
2024-11-21T03:12+0300
2024-11-21T03:12+0300
dünya
rusya
nükleer
nükleer silah
abd
abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom)
stratejik kuvvetler (stratcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104129/04/1041290422_0:503:1200:1178_1920x0_80_0_0_a379a0cfd73271f5c6df8b1c64e9e528.jpg
Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde konuşan Buchanan, olası nükleer silah kullanımını değerlendirirken, “Nükleer olan ve olmayan araçlar hakkında konuştuğumuzda, kesinlikle saldırıların değiş tokuş edilmesini istemeyiz. Sanırım herkes, eğer bir takas yapmak zorunda kalırsak, bunu ABD için en kabul edilebilir şartlarda yapmak istediğimiz konusunda hemfikirdir” ifadelerini kullanarak, ABD'nin kendisini nükleer takasın gerçekleşebileceği bir ortamda bulmak istemediğini vurguladı.Buchanan, “En kabul edilebilir koşullar, ABD'nin dünyada liderlik etmeye devam edeceği şartlardır” ifadelerini kullanarak bu durumun stratejik silah rezervini korumak anlamına geldiğini belirttiği konuşmasına, “Yedek bir kapasiteye sahip olmamız gerekiyor. Kazanmak için tüm kaynaklarımızı harcamayız, çünkü o zaman geri adım atacak hiçbir şeyimiz kalmaz” şeklinde ekledi.Rusya'nın nükleer pozisyonuRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü nükleer caydırıcılıkla ilgili devlet politikasının temellerini onaylamıştı. Belgede, Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahları kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca, nükleer bir devlet tarafından desteklenen nükleer olmayan bir devletin Moskova'ya veya müttefiklerine yönelik saldırısının ortak bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulanıyor. Putin, NATO ülkelerinin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli silahlar kullanma olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi tartıştığını ifade etmişti. Kiev rejiminin şu anda insansız hava araçları ve diğer yöntemlerle Rus topraklarına saldırıda bulunduğunu belirten Putin, Batı yapımı uzun menzilli hassas silahların kullanımı durumunda, bu tür operasyonların ancak ittifak ülkelerinin ordu katılımıyla gerçekleştirileceğinin altını çizmişti. Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmasının, çatışmanın dinamiklerini önemli ölçüde değiştireceğini ve NATO üyelerinin, Rusya ile savaş haline gireceğini ifade eden Putin, Moskova'nın tehditler karşısında kararlarını buna göre vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fransa-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-macronun-g20-zirvesinde-el-sikismasi-yanki-uyandirdi-1090629500.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104129/04/1041290422_0:390:1200:1290_1920x0_80_0_0_8eba903b601e874f704dbf9340105b3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, nükleer, nükleer silah, abd, abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom), stratejik kuvvetler (stratcom)
rusya, nükleer, nükleer silah, abd, abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom), stratejik kuvvetler (stratcom)
Pentagon'dan nükleer takas açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Komutanlığı sözcüsü Tuğamiral Thomas Buchanan, nükleer takasa izin verilmesi durumunda, Washington'un potansiyel düşmanlarını caydırmak amacıyla cephaneliğinin bir kısmını muhafaza edeceğini belirtti.
Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde konuşan Buchanan, olası nükleer silah kullanımını değerlendirirken, “Nükleer olan ve olmayan araçlar hakkında konuştuğumuzda, kesinlikle saldırıların değiş tokuş edilmesini istemeyiz. Sanırım herkes, eğer bir takas yapmak zorunda kalırsak, bunu ABD için en kabul edilebilir şartlarda yapmak istediğimiz konusunda hemfikirdir” ifadelerini kullanarak, ABD'nin kendisini nükleer takasın gerçekleşebileceği bir ortamda bulmak istemediğini vurguladı.
Buchanan, “En kabul edilebilir koşullar, ABD'nin dünyada liderlik etmeye devam edeceği şartlardır” ifadelerini kullanarak bu durumun stratejik silah rezervini korumak anlamına geldiğini belirttiği konuşmasına, “Yedek bir kapasiteye sahip olmamız gerekiyor. Kazanmak için tüm kaynaklarımızı harcamayız, çünkü o zaman geri adım atacak hiçbir şeyimiz kalmaz” şeklinde ekledi.
Rusya'nın nükleer pozisyonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü nükleer caydırıcılıkla ilgili devlet politikasının temellerini onaylamıştı. Belgede, Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahları kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca, nükleer bir devlet tarafından desteklenen nükleer olmayan bir devletin Moskova'ya veya müttefiklerine yönelik saldırısının ortak bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulanıyor.
Putin, NATO ülkelerinin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli silahlar kullanma olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi tartıştığını ifade etmişti.
Kiev rejiminin şu anda insansız hava araçları ve diğer yöntemlerle Rus topraklarına saldırıda bulunduğunu belirten Putin, Batı yapımı uzun menzilli hassas silahların kullanımı durumunda, bu tür operasyonların ancak ittifak ülkelerinin ordu katılımıyla gerçekleştirileceğinin altını çizmişti.
Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmasının, çatışmanın dinamiklerini önemli ölçüde değiştireceğini ve NATO üyelerinin, Rusya ile savaş haline gireceğini ifade eden Putin, Moskova'nın tehditler karşısında kararlarını buna göre vereceğini vurgulamıştı.