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Pentagon'dan nükleer takas açıklaması
Pentagon'dan nükleer takas açıklaması
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Komutanlığı sözcüsü Tuğamiral Thomas Buchanan, nükleer takasa izin verilmesi durumunda, Washington'un potansiyel düşmanlarını... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T03:12+0300
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abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom)
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Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde konuşan Buchanan, olası nükleer silah kullanımını değerlendirirken, “Nükleer olan ve olmayan araçlar hakkında konuştuğumuzda, kesinlikle saldırıların değiş tokuş edilmesini istemeyiz. Sanırım herkes, eğer bir takas yapmak zorunda kalırsak, bunu ABD için en kabul edilebilir şartlarda yapmak istediğimiz konusunda hemfikirdir” ifadelerini kullanarak, ABD'nin kendisini nükleer takasın gerçekleşebileceği bir ortamda bulmak istemediğini vurguladı.Buchanan, “En kabul edilebilir koşullar, ABD'nin dünyada liderlik etmeye devam edeceği şartlardır” ifadelerini kullanarak bu durumun stratejik silah rezervini korumak anlamına geldiğini belirttiği konuşmasına, “Yedek bir kapasiteye sahip olmamız gerekiyor. Kazanmak için tüm kaynaklarımızı harcamayız, çünkü o zaman geri adım atacak hiçbir şeyimiz kalmaz” şeklinde ekledi.Rusya'nın nükleer pozisyonuRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü nükleer caydırıcılıkla ilgili devlet politikasının temellerini onaylamıştı. Belgede, Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahları kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca, nükleer bir devlet tarafından desteklenen nükleer olmayan bir devletin Moskova'ya veya müttefiklerine yönelik saldırısının ortak bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulanıyor. Putin, NATO ülkelerinin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli silahlar kullanma olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi tartıştığını ifade etmişti. Kiev rejiminin şu anda insansız hava araçları ve diğer yöntemlerle Rus topraklarına saldırıda bulunduğunu belirten Putin, Batı yapımı uzun menzilli hassas silahların kullanımı durumunda, bu tür operasyonların ancak ittifak ülkelerinin ordu katılımıyla gerçekleştirileceğinin altını çizmişti. Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmasının, çatışmanın dinamiklerini önemli ölçüde değiştireceğini ve NATO üyelerinin, Rusya ile savaş haline gireceğini ifade eden Putin, Moskova'nın tehditler karşısında kararlarını buna göre vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fransa-disisleri-bakanligi-lavrov-ve-macronun-g20-zirvesinde-el-sikismasi-yanki-uyandirdi-1090629500.html
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Pentagon'dan nükleer takas açıklaması

03:12 21.11.2024
© Fotoğraf : Public domain / U.S. NavyDünyayı 30 dakikada yok edebilecek denizaltılar
Dünyayı 30 dakikada yok edebilecek denizaltılar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Fotoğraf : Public domain / U.S. Navy
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ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Komutanlığı sözcüsü Tuğamiral Thomas Buchanan, nükleer takasa izin verilmesi durumunda, Washington'un potansiyel düşmanlarını caydırmak amacıyla cephaneliğinin bir kısmını muhafaza edeceğini belirtti.
Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde konuşan Buchanan, olası nükleer silah kullanımını değerlendirirken, “Nükleer olan ve olmayan araçlar hakkında konuştuğumuzda, kesinlikle saldırıların değiş tokuş edilmesini istemeyiz. Sanırım herkes, eğer bir takas yapmak zorunda kalırsak, bunu ABD için en kabul edilebilir şartlarda yapmak istediğimiz konusunda hemfikirdir” ifadelerini kullanarak, ABD'nin kendisini nükleer takasın gerçekleşebileceği bir ortamda bulmak istemediğini vurguladı.
Buchanan, “En kabul edilebilir koşullar, ABD'nin dünyada liderlik etmeye devam edeceği şartlardır” ifadelerini kullanarak bu durumun stratejik silah rezervini korumak anlamına geldiğini belirttiği konuşmasına, “Yedek bir kapasiteye sahip olmamız gerekiyor. Kazanmak için tüm kaynaklarımızı harcamayız, çünkü o zaman geri adım atacak hiçbir şeyimiz kalmaz” şeklinde ekledi.

Rusya'nın nükleer pozisyonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü nükleer caydırıcılıkla ilgili devlet politikasının temellerini onaylamıştı. Belgede, Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahları kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca, nükleer bir devlet tarafından desteklenen nükleer olmayan bir devletin Moskova'ya veya müttefiklerine yönelik saldırısının ortak bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulanıyor.
Putin, NATO ülkelerinin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli silahlar kullanma olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi tartıştığını ifade etmişti.
Kiev rejiminin şu anda insansız hava araçları ve diğer yöntemlerle Rus topraklarına saldırıda bulunduğunu belirten Putin, Batı yapımı uzun menzilli hassas silahların kullanımı durumunda, bu tür operasyonların ancak ittifak ülkelerinin ordu katılımıyla gerçekleştirileceğinin altını çizmişti.
Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olmasının, çatışmanın dinamiklerini önemli ölçüde değiştireceğini ve NATO üyelerinin, Rusya ile savaş haline gireceğini ifade eden Putin, Moskova'nın tehditler karşısında kararlarını buna göre vereceğini vurgulamıştı.
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