https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/iranli-uzman-putinin-bugunku-mesaji-batili-ulkelere-ciddi-bir-uyari-1090676548.html
İranlı uzman: Putin’in bugünkü mesajı Batılı ülkelere ciddi bir uyarı
İranlı uzman: Putin’in bugünkü mesajı Batılı ülkelere ciddi bir uyarı
Sputnik Türkiye
İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya’nın güvenliği ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda taviz vermediğini ve her türlü tehdide karşı kararlı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T22:54+0300
2024-11-21T22:54+0300
2024-11-21T22:53+0300
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya’nın yeni orta menzilli Oreşnik füzesinin muharebe testiyle ilgili açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi:Rus liderin bugünkü mesajının Batılı ülkeler için ciddi bir uyarı olduğunu belirten İranlı uzman, şu ifadeleri kullandı:Rusya'nın önleyici savunmasının Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkelerin yarattığı gerilimi önlemeyi amaçladığına vurgu yapan uzman, “NATO üyelerinin bu çatışmayı tırmandırmak yerine Rusya'nın barış önerisini kabul etmeleri, Rusya'ya katılan yeni toprakları tanımaları ve Kiev'e verilen yeni askeri yardım izinlerini iptal ederek Ukrayna'yı silahlandırmaya son vermeleri en iyi yoldur” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html
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vladimir putin, orta menzilli füze, mesaj, batı, abd, nato, uzman, iran, operasyon, muharebe, test
vladimir putin, orta menzilli füze, mesaj, batı, abd, nato, uzman, iran, operasyon, muharebe, test
İranlı uzman: Putin’in bugünkü mesajı Batılı ülkelere ciddi bir uyarı
İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya’nın güvenliği ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda taviz vermediğini ve her türlü tehdide karşı kararlı durduğunu belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya’nın yeni orta menzilli Oreşnik füzesinin muharebe testiyle ilgili açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi:
Rus liderin bugünkü mesajının Batılı ülkeler için ciddi bir uyarı olduğunu belirten İranlı uzman, şu ifadeleri kullandı:
“Rusya'nın bugünkü başarılı operasyonu Batı'ya ve NATO'ya iki net mesaj veriyor. Birincisi, Rusya, güvenliğinin ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda taviz vermiyor ve her türlü tehdide karşı kararlı duruyor. Bugünkü operasyon aynı zamanda ABD'ye, Kiev rejiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarda Batılı ülkeler tarafından tedarik edilen füzeleri kullanmaya devam etmesi halinde Rusya'nın yanıtının daha sert olacağı yönünde bir uyarıdır.
İkinci olarak, Ukrayna'ya silah tedarik etme izni Batılı NATO üyeleri tarafından verildiği için, Rusya nerede olurlarsa olsunlar büyük silah tedarik merkezlerine saldırmayı yasal hakkı olarak görüyor.
Rusya'nın önleyici savunmasının Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkelerin yarattığı gerilimi önlemeyi amaçladığına vurgu yapan uzman, “NATO üyelerinin bu çatışmayı tırmandırmak yerine Rusya'nın barış önerisini kabul etmeleri, Rusya'ya katılan yeni toprakları tanımaları ve Kiev'e verilen yeni askeri yardım izinlerini iptal ederek Ukrayna'yı silahlandırmaya son vermeleri en iyi yoldur” ifadelerini kullandı.