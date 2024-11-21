“Rusya'nın bugünkü başarılı operasyonu Batı'ya ve NATO'ya iki net mesaj veriyor. Birincisi, Rusya, güvenliğinin ve ulusal çıkarlarının korunması konusunda taviz vermiyor ve her türlü tehdide karşı kararlı duruyor. Bugünkü operasyon aynı zamanda ABD'ye, Kiev rejiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarda Batılı ülkeler tarafından tedarik edilen füzeleri kullanmaya devam etmesi halinde Rusya'nın yanıtının daha sert olacağı yönünde bir uyarıdır.

İkinci olarak, Ukrayna'ya silah tedarik etme izni Batılı NATO üyeleri tarafından verildiği için, Rusya nerede olurlarsa olsunlar büyük silah tedarik merkezlerine saldırmayı yasal hakkı olarak görüyor.