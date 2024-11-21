https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/borcunu-odemeyenler-yararlanamayacakti-gss-borclari-ertelenecek-mi-2-formul-ortaya-cikti-1090631971.html
Borcunu ödemeyenler yararlanamayacaktı: GSS borçları ertelenecek mi? 2 formül ortaya çıktı
Borcunu ödemeyenler yararlanamayacaktı: GSS borçları ertelenecek mi? 2 formül ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyenler 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktı. GSS borcu bulunanların borçlarının... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T07:08+0300
2024-11-21T07:08+0300
2024-11-21T07:11+0300
ekonomi
gss
gss prim borcu
torba yasa
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg
GSS kapsamında borcu olanlar, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardı. Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına giriyor ve 2024 yılı için aylık prim 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme güçlüğü çekenler, gelir testi yaptırarak prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Gelir testi yapmayan ve borçlu duruma düşenlere SGK tarafından ödeme tebligatları yapılmaya başlanmıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre, GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme planlanıyor.GSS prim borcu ertelenecek mi?Hem hükûmet kanadı hem de AK Parti’de bu borçların ertelenmesi konusunun gündeme geldiği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi. AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_c700f6f5f1e13675d65149ba444731ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gss, gss prim borcu, torba yasa, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
gss, gss prim borcu, torba yasa, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Borcunu ödemeyenler yararlanamayacaktı: GSS borçları ertelenecek mi? 2 formül ortaya çıktı
07:08 21.11.2024 (güncellendi: 07:11 21.11.2024)
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyenler 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktı. GSS borcu bulunanların borçlarının ertelenmesi gündeme geldi. İddiaya göre, GSS borçları için 2 formül ortaya çıktı.
GSS kapsamında borcu olanlar, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardı. Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına giriyor ve 2024 yılı için aylık prim 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme güçlüğü çekenler, gelir testi yaptırarak prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Gelir testi yapmayan ve borçlu duruma düşenlere SGK tarafından ödeme tebligatları yapılmaya başlanmıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre, GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme planlanıyor.
GSS prim borcu ertelenecek mi?
Hem hükûmet kanadı hem de AK Parti’de bu borçların ertelenmesi konusunun gündeme geldiği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi.
AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.