https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/borcunu-odemeyenler-yararlanamayacakti-gss-borclari-ertelenecek-mi-2-formul-ortaya-cikti-1090631971.html

Borcunu ödemeyenler yararlanamayacaktı: GSS borçları ertelenecek mi? 2 formül ortaya çıktı

Borcunu ödemeyenler yararlanamayacaktı: GSS borçları ertelenecek mi? 2 formül ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyenler 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktı. GSS borcu bulunanların borçlarının... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T07:08+0300

2024-11-21T07:08+0300

2024-11-21T07:11+0300

ekonomi

gss

gss prim borcu

torba yasa

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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GSS kapsamında borcu olanlar, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardı. Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına giriyor ve 2024 yılı için aylık prim 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme güçlüğü çekenler, gelir testi yaptırarak prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Gelir testi yapmayan ve borçlu duruma düşenlere SGK tarafından ödeme tebligatları yapılmaya başlanmıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre, GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme planlanıyor.GSS prim borcu ertelenecek mi?Hem hükûmet kanadı hem de AK Parti’de bu borçların ertelenmesi konusunun gündeme geldiği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi. AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html

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Sputnik Türkiye

gss, gss prim borcu, torba yasa, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)