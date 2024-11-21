https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/merkez-bankasi-rezervleri-geriledi--1090657406.html

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azaldı. Toplam rezerv 156 milyar 684 milyon dolara geriledi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T14:58+0300

2024-11-21T14:58+0300

2024-11-21T14:58+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

nakit rezerv

resmi rezerv varlıkları

döviz rezervi

altın rezervi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Toplam rezervlerde bir önceki haftaya göre gerileme yaşanırken, 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 593 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/merkez-bankasi-son-dakika-kasim-ayi-faiz-kararini-acikladi-1090651549.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, nakit rezerv, resmi rezerv varlıkları, döviz rezervi, altın rezervi