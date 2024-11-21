https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/merkez-bankasi-rezervleri-geriledi--1090657406.html
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azaldı. Toplam rezerv 156 milyar 684 milyon dolara geriledi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T14:58+0300
2024-11-21T14:58+0300
2024-11-21T14:58+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
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resmi rezerv varlıkları
döviz rezervi
altın rezervi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Toplam rezervlerde bir önceki haftaya göre gerileme yaşanırken, 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 593 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/merkez-bankasi-son-dakika-kasim-ayi-faiz-kararini-acikladi-1090651549.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, nakit rezerv, resmi rezerv varlıkları, döviz rezervi, altın rezervi
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, nakit rezerv, resmi rezerv varlıkları, döviz rezervi, altın rezervi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azaldı. Toplam rezerv 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Toplam rezervlerde bir önceki haftaya göre gerileme yaşanırken, 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.
Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 593 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.