https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/marmarada-lodos-siddetini-artirdi-sehir-hatlari-ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-1090632514.html

Marmara'da lodos şiddetini artırdı: Şehir hatları, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara'da lodos şiddetini artırdı: Şehir hatları, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava şartları Marmara Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Şiddetini artıran lodos nedeniyle sefer iptalleri yaşanıyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T07:35+0300

2024-11-21T07:35+0300

2024-11-21T08:26+0300

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

lodos

budo

bursa deniz otobüsleri (budo)

ido

istanbul deniz otobüsleri (ido)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un uyarılarının ardından lodos şiddetini artırdı. Marmara'da şiddetlenen lodos nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda da İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemediği belirtildi. Vapur seferleri iptal mi?Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.BUDO seferleri neden iptal edildi?Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."İDO'nun hangi seferleri iptal edildi?İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şu şekilde belirtildi: 07.15 Yalova-Yenikapı 07.45 Yenikapı-Yalova 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy https://ilkha.com/guncel/idonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-428482

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html

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marmara denizi

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