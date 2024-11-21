https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-ukrayna-ordusu-sivil-rus-ordusu-sadece-askeri-hedefleri-vuruyor-1090632897.html

Kremlin: Ukrayna ordusu sivil, Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor

Kremlin: Ukrayna ordusu sivil, Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimine bağlı ordunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya topraklarındaki sivil hedeflere saldırdığını, oysa Rus... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T07:35+0300

2024-11-21T07:35+0300

2024-11-21T08:01+0300

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dmitriy peskov

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ukrayna ordusu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna İHA’larının Rusya’nın birçok bölgesi için büyük sorun arz ettiğini söyledi.Peskov, “Kiev rejimi rahat durmuyor. Sivil hedefleri vuruyorlar” ifadesini kullandı.Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında sadece askeri ve silah sanayisiyle ilgili olan hedeflere saldırdığının altını çizen Kremlin Sözcüsü, “Kiev hakkında aynı şey söylemek mümkün değil” dedi.Daha önce Avustralyalı bağımsız gazeteci Johnee H, çocukları öldüren Ukraynalı askerler için “teröristler” nitelendirmesinde bulunmuştu. Rus ordusunun, karşı taraftaki sivilleri Rus olarak gördüğünü için onlara saldırmadığını kaydeden Johnee H, aksine Ukraynalı askerlerin “bu taraftaki insanları gayri insan olarak gördüğü için” öldürmeye devam ettiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avusturya-disisleri-bakaninin-bin-yil-sozlerine-zaharovadan-yanitdaha-cok-yalan-daha-az-dogru-1090629344.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil