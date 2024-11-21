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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-ukrayna-ordusu-sivil-rus-ordusu-sadece-askeri-hedefleri-vuruyor-1090632897.html
Kremlin: Ukrayna ordusu sivil, Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor
Kremlin: Ukrayna ordusu sivil, Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimine bağlı ordunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya topraklarındaki sivil hedeflere saldırdığını, oysa Rus... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T07:35+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna İHA’larının Rusya’nın birçok bölgesi için büyük sorun arz ettiğini söyledi.Peskov, “Kiev rejimi rahat durmuyor. Sivil hedefleri vuruyorlar” ifadesini kullandı.Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında sadece askeri ve silah sanayisiyle ilgili olan hedeflere saldırdığının altını çizen Kremlin Sözcüsü, “Kiev hakkında aynı şey söylemek mümkün değil” dedi.Daha önce Avustralyalı bağımsız gazeteci Johnee H, çocukları öldüren Ukraynalı askerler için “teröristler” nitelendirmesinde bulunmuştu. Rus ordusunun, karşı taraftaki sivilleri Rus olarak gördüğünü için onlara saldırmadığını kaydeden Johnee H, aksine Ukraynalı askerlerin “bu taraftaki insanları gayri insan olarak gördüğü için” öldürmeye devam ettiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avusturya-disisleri-bakaninin-bin-yil-sozlerine-zaharovadan-yanitdaha-cok-yalan-daha-az-dogru-1090629344.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil
rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil

Kremlin: Ukrayna ordusu sivil, Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor

07:35 21.11.2024 (güncellendi: 08:01 21.11.2024)
© Sputnik / Александр КазаковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Александр Казаков
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimine bağlı ordunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya topraklarındaki sivil hedeflere saldırdığını, oysa Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında sadece askeri hedefleri vurduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna İHA’larının Rusya’nın birçok bölgesi için büyük sorun arz ettiğini söyledi.
Peskov, “Kiev rejimi rahat durmuyor. Sivil hedefleri vuruyorlar” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında sadece askeri ve silah sanayisiyle ilgili olan hedeflere saldırdığının altını çizen Kremlin Sözcüsü, “Kiev hakkında aynı şey söylemek mümkün değil” dedi.
Daha önce Avustralyalı bağımsız gazeteci Johnee H, çocukları öldüren Ukraynalı askerler için “teröristler” nitelendirmesinde bulunmuştu. Rus ordusunun, karşı taraftaki sivilleri Rus olarak gördüğünü için onlara saldırmadığını kaydeden Johnee H, aksine Ukraynalı askerlerin “bu taraftaki insanları gayri insan olarak gördüğü için” öldürmeye devam ettiğini kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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