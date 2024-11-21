https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avusturya-disisleri-bakaninin-bin-yil-sozlerine-zaharovadan-yanitdaha-cok-yalan-daha-az-dogru-1090629344.html
Avusturya Dışişleri Bakanı'nın 'bin yıl' sözlerine Zaharova'dan yanıt:'Daha çok yalan daha az doğru, herkes buna alıştı'
Avusturya Dışişleri Bakanı'nın 'bin yıl' sözlerine Zaharova'dan yanıt:'Daha çok yalan daha az doğru, herkes buna alıştı'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Ukrayna'daki çatışmanın 1000 yıldır sürdüğüne dair... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T02:09+0300
2024-11-21T02:09+0300
2024-11-21T02:09+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
alexander schallenberg
özel askeri harekat
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Viyana'da Ukraynalı meslektaşı Andrii Sibiga ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında Schallenberg, 'çok üzücü bir tarihte' toplandıklarını belirterek, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın özel askeri operasyonu için, "Sanki dün Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana tam bin yıl geçmiş gibi" ifadesini kullanmıştı. Zaharova, Telegram kanalında bu sözler hakkında “Daha çok yalan, daha az doğru, herkes buna alıştı” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Putin, özel operasyonun amacını, '8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak' olarak tanımlamıştı. Ayrıca, operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu ve Rusya'nın 'başka türlü yanıt verme fırsatının kalmadığını' belirtmişti. Moskova, NATO ile Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda 30 yıldır anlaşmaya çalıştığını, fakat bunun karşılığında ya alaycı yalanlar ve aldatmacalarla ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştığını ifade etmişti. Bu süreçte, Moskova'nın protestolarına rağmen NATO'nun sürekli genişlemeye devam ederek Rusya'nın sınırlarına yaklaştığını da vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fransa-disisleri-rusyanin-derinliklerine-saldiri-izni-verilmesi-kievin-mesru-savunmasi-cercevesinde-1090629104.html
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mariya zaharova, alexander schallenberg, özel askeri harekat
mariya zaharova, alexander schallenberg, özel askeri harekat
Avusturya Dışişleri Bakanı'nın 'bin yıl' sözlerine Zaharova'dan yanıt:'Daha çok yalan daha az doğru, herkes buna alıştı'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Ukrayna'daki çatışmanın 1000 yıldır sürdüğüne dair sözlerini yalan olarak değerlendirdi.
Viyana'da Ukraynalı meslektaşı Andrii Sibiga ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında Schallenberg, 'çok üzücü bir tarihte' toplandıklarını belirterek, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın özel askeri operasyonu için, "Sanki dün Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana tam bin yıl geçmiş gibi" ifadesini kullanmıştı.
Zaharova, Telegram kanalında bu sözler hakkında “Daha çok yalan, daha az doğru, herkes buna alıştı” şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Putin, özel operasyonun amacını, '8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak' olarak tanımlamıştı. Ayrıca, operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu ve Rusya'nın 'başka türlü yanıt verme fırsatının kalmadığını' belirtmişti.
Moskova, NATO ile Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda 30 yıldır anlaşmaya çalıştığını, fakat bunun karşılığında ya alaycı yalanlar ve aldatmacalarla ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştığını ifade etmişti. Bu süreçte, Moskova'nın protestolarına rağmen NATO'nun sürekli genişlemeye devam ederek Rusya'nın sınırlarına yaklaştığını da vurgulamıştı.