https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-sozcusu-peskovdan-oresnik-aciklamasi-bu-tur-bir-deneme-konusunda-kimseyi-uyarmamiz-1090676781.html
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Oreşnik' açıklaması: 'Bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmamız gerekmiyor'
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Oreşnik' açıklaması: 'Bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmamız gerekmiyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın orta menzilli füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Moskova'nın bu tür bir deneme... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:01+0300
2024-11-21T23:01+0300
2024-11-21T23:01+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
orta menzilli füze
oreşnik
ukrayna
ukrayna krizi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın orta menzilli füze denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova'nın bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmasının gerekmediğinin altını çizerek, "Rusya kimseye haber vermemeliydi zira orta menzilli bir füzeden bahsediyoruz. Rusya'nın böyle bir yükümlülüğü yok" dedi.'Putin Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne açık'Peskov yaptığı açıklamada ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın barışçıl çözümü için tüm temaslara açık olduğunu da dile getirdi.Peskov verdiği demeçte “Putin açıklamasında çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için tüm temaslara açık olduğunu söyledi” cümlesi vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, orta menzilli füze, oreşnik , ukrayna, ukrayna krizi
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, orta menzilli füze, oreşnik , ukrayna, ukrayna krizi
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Oreşnik' açıklaması: 'Bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmamız gerekmiyor'
Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın orta menzilli füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Moskova'nın bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmasının gerekmediğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın orta menzilli füze denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova'nın bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmasının gerekmediğinin altını çizerek, "Rusya kimseye haber vermemeliydi zira orta menzilli bir füzeden bahsediyoruz. Rusya'nın böyle bir yükümlülüğü yok" dedi.
'Putin Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne açık'
Peskov yaptığı açıklamada ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın barışçıl çözümü için tüm temaslara açık olduğunu da dile getirdi.
Peskov verdiği demeçte “Putin açıklamasında çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için tüm temaslara açık olduğunu söyledi” cümlesi vurguladı.