https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/kremlin-sozcusu-peskovdan-oresnik-aciklamasi-bu-tur-bir-deneme-konusunda-kimseyi-uyarmamiz-1090676781.html

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Oreşnik' açıklaması: 'Bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmamız gerekmiyor'

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Oreşnik' açıklaması: 'Bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmamız gerekmiyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın orta menzilli füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Moskova'nın bu tür bir deneme... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T23:01+0300

2024-11-21T23:01+0300

2024-11-21T23:01+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

orta menzilli füze

oreşnik

ukrayna

ukrayna krizi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın orta menzilli füze denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova'nın bu tür bir deneme konusunda kimseyi uyarmasının gerekmediğinin altını çizerek, "Rusya kimseye haber vermemeliydi zira orta menzilli bir füzeden bahsediyoruz. Rusya'nın böyle bir yükümlülüğü yok" dedi.'Putin Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne açık'Peskov yaptığı açıklamada ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın barışçıl çözümü için tüm temaslara açık olduğunu da dile getirdi.Peskov verdiği demeçte “Putin açıklamasında çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için tüm temaslara açık olduğunu söyledi” cümlesi vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, orta menzilli füze, oreşnik , ukrayna, ukrayna krizi