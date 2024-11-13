https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-ilk-kez-konustu-1090360840.html
5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu
5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde hurda toplamaya giden annenin evde bıraktığı 5 kardeş elektrikli sobanın devrilmesi ile hayatlarını kaybetmişti. Olay sonrası 27... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T18:55+0300
2024-11-13T18:55+0300
2024-11-13T18:55+0300
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İzmir'in Selçuk ilçesinde soba yangınında evden çıkamayan 5 kardeşin annesi ilk kez konuştu.Hurda parası almak için anne Melisa Akcan'ın evde bıraktığı 5 çocuğu elektrikli sobanın devrilmesi ile yangında vefat etmişti. Olay sonrası İzmir'in Selçuk ilçesinde defnedilen 5 kardeşin annesi 27 yaşındaki Melisa Akcan ''Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html
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izmir, selçuk, yangın, anne, kardeş, ölüm, ölüm nedeni, zehirlenme
izmir, selçuk, yangın, anne, kardeş, ölüm, ölüm nedeni, zehirlenme
5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu
İzmir'in Selçuk ilçesinde hurda toplamaya giden annenin evde bıraktığı 5 kardeş elektrikli sobanın devrilmesi ile hayatlarını kaybetmişti. Olay sonrası 27 yaşındaki anne Melisa Akcan akrabalarının evine taşınırken ölen çocukları hakkında ilk kez konuştu.
İzmir'in Selçuk ilçesinde soba yangınında evden çıkamayan 5 kardeşin annesi ilk kez konuştu.
Hurda parası almak için anne Melisa Akcan'ın evde bıraktığı 5 çocuğu elektrikli sobanın devrilmesi ile yangında vefat etmişti. Olay sonrası İzmir'in Selçuk ilçesinde defnedilen 5 kardeşin annesi 27 yaşındaki Melisa Akcan ''Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor'' dedi.