5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-ilk-kez-konustu-1090360840.html
5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu
5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde hurda toplamaya giden annenin evde bıraktığı 5 kardeş elektrikli sobanın devrilmesi ile hayatlarını kaybetmişti. Olay sonrası 27... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T18:55+0300
2024-11-13T18:55+0300
türkiye
izmir
selçuk
yangın
anne
kardeş
ölüm
ölüm nedeni
zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090284056_11:0:1135:632_1920x0_80_0_0_6243654dd5842821d8ada997e262deb1.png
İzmir'in Selçuk ilçesinde soba yangınında evden çıkamayan 5 kardeşin annesi ilk kez konuştu.Hurda parası almak için anne Melisa Akcan'ın evde bıraktığı 5 çocuğu elektrikli sobanın devrilmesi ile yangında vefat etmişti. Olay sonrası İzmir'in Selçuk ilçesinde defnedilen 5 kardeşin annesi 27 yaşındaki Melisa Akcan ''Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html
türkiye
izmir
selçuk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090284056_152:0:995:632_1920x0_80_0_0_b40c0095cfa4cc38ccf32430a811735c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, selçuk, yangın, anne, kardeş, ölüm, ölüm nedeni, zehirlenme
izmir, selçuk, yangın, anne, kardeş, ölüm, ölüm nedeni, zehirlenme

5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu

18:55 13.11.2024
© AAİzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA
Abone ol
İzmir'in Selçuk ilçesinde hurda toplamaya giden annenin evde bıraktığı 5 kardeş elektrikli sobanın devrilmesi ile hayatlarını kaybetmişti. Olay sonrası 27 yaşındaki anne Melisa Akcan akrabalarının evine taşınırken ölen çocukları hakkında ilk kez konuştu.
İzmir'in Selçuk ilçesinde soba yangınında evden çıkamayan 5 kardeşin annesi ilk kez konuştu.
Hurda parası almak için anne Melisa Akcan'ın evde bıraktığı 5 çocuğu elektrikli sobanın devrilmesi ile yangında vefat etmişti. Olay sonrası İzmir'in Selçuk ilçesinde defnedilen 5 kardeşin annesi 27 yaşındaki Melisa Akcan ''Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor'' dedi.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
TÜRKİYE
İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmıştı: İfadesi ortaya çıktı
07:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала