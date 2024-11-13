https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-ilk-kez-konustu-1090360840.html

5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu

5 çocuğunu yangında kaybeden anne ilk kez konuştu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde hurda toplamaya giden annenin evde bıraktığı 5 kardeş elektrikli sobanın devrilmesi ile hayatlarını kaybetmişti. Olay sonrası 27... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T18:55+0300

2024-11-13T18:55+0300

2024-11-13T18:55+0300

türkiye

izmir

selçuk

yangın

anne

kardeş

ölüm

ölüm nedeni

zehirlenme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090284056_11:0:1135:632_1920x0_80_0_0_6243654dd5842821d8ada997e262deb1.png

İzmir'in Selçuk ilçesinde soba yangınında evden çıkamayan 5 kardeşin annesi ilk kez konuştu.Hurda parası almak için anne Melisa Akcan'ın evde bıraktığı 5 çocuğu elektrikli sobanın devrilmesi ile yangında vefat etmişti. Olay sonrası İzmir'in Selçuk ilçesinde defnedilen 5 kardeşin annesi 27 yaşındaki Melisa Akcan ''Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html

türkiye

izmir

selçuk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, selçuk, yangın, anne, kardeş, ölüm, ölüm nedeni, zehirlenme