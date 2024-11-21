https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/iyi-parti-grup-baskanvekili-comezden-yenidogan-cetesi-aciklamasi-elimizde-carpici-belgeler-var-1090661748.html

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Elimizde çarpıcı belgeler var'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Elimizde çarpıcı belgeler var'

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili ellerinde çarpıcı belgelerin... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T16:29+0300

2024-11-21T16:29+0300

2024-11-21T16:29+0300

politika

iyi parti

turhan çömez

yenidoğan çetesi

mahkeme

yemin töreni

teğmen

etki ajanlığı

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090661074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2677e5eae773557c4bb6974cdf65d4ac.jpg

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'Yenidoğan Çetesi' davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, müdahillik başvurularının mahkemece reddedildiğini, ikinci kez başvuruda bulunacaklarını söyledi. Çömez konuşmasında, "Elimizde sürece dair çarpıcı belgeler var. Elimizdeki bütün belgeleri Meclisimizdeki Araştırma Komisyonu'na vereceğiz. Komisyon marifetiyle neticelendikten sonra hem kamuoyu ile paylaşacağız hem de mahkemeye takdim edeceğiz" cümlelerini kaydetti.'O kılıçlar, bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir'MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesini eleştiren Çömez, bu konuda verdikleri araştırma önergelerinin TBMM Genel Kurulu'nda reddedildiğini hatırlattı. Teğmenlerin, yasal yemini yaptığını söyleyen Çömez, "O kılıçlar millete, iktidara, bu ülkeye çekilmez; bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir" değerlendirmesinde bulundu.'Açılım süreci yapmak isteyenlerin kapanım sürecinin ne olduğunu anlatması lazım'Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığı olmadığına' yönelik sözlerini sorması üzerine Çömez, şu ifadeleri kullandı:'Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz'Casusluk düzenlemesiyle ilgili muhalefet partileri ve AK Parti'nin gerçekleştirdiği toplantının hatırlatılması üzerine Çömez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun toplantıya katıldığını dile getirdi.Çömez, 'etki ajanlığı' olarak nitelendirdikleri düzenlemeye karşı olduklarını ve bu düzenlemenin yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarıldığını söyledi.Türk Ceza Kanunu'nda casuslukla ilgili maddelerin bulunduğuna işaret eden Çömez, "Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz. Parti grubumuzla ve Genel Başkanımızla beraber bunları değerlendireceğiz. İlk toplantı yapıldı, önümüzdeki günlerde uzun vadeli toplantılar yapılacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sinan-atesin-ablasina-yapilan-saldiriyi-azmettiren-servet-bozkurt-ev-hapsindeyken-2-kisiyi-oldurdu-1090659984.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, turhan çömez, yenidoğan çetesi, mahkeme, yemin töreni, teğmen, etki ajanlığı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli