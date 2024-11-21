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İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Elimizde çarpıcı belgeler var'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Elimizde çarpıcı belgeler var'
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili ellerinde çarpıcı belgelerin... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T16:29+0300
2024-11-21T16:29+0300
politika
iyi parti
turhan çömez
yenidoğan çetesi
mahkeme
yemin töreni
teğmen
etki ajanlığı
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'Yenidoğan Çetesi' davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, müdahillik başvurularının mahkemece reddedildiğini, ikinci kez başvuruda bulunacaklarını söyledi. Çömez konuşmasında, "Elimizde sürece dair çarpıcı belgeler var. Elimizdeki bütün belgeleri Meclisimizdeki Araştırma Komisyonu'na vereceğiz. Komisyon marifetiyle neticelendikten sonra hem kamuoyu ile paylaşacağız hem de mahkemeye takdim edeceğiz" cümlelerini kaydetti.'O kılıçlar, bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir'MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesini eleştiren Çömez, bu konuda verdikleri araştırma önergelerinin TBMM Genel Kurulu'nda reddedildiğini hatırlattı. Teğmenlerin, yasal yemini yaptığını söyleyen Çömez, "O kılıçlar millete, iktidara, bu ülkeye çekilmez; bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir" değerlendirmesinde bulundu.'Açılım süreci yapmak isteyenlerin kapanım sürecinin ne olduğunu anlatması lazım'Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığı olmadığına' yönelik sözlerini sorması üzerine Çömez, şu ifadeleri kullandı:'Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz'Casusluk düzenlemesiyle ilgili muhalefet partileri ve AK Parti'nin gerçekleştirdiği toplantının hatırlatılması üzerine Çömez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun toplantıya katıldığını dile getirdi.Çömez, 'etki ajanlığı' olarak nitelendirdikleri düzenlemeye karşı olduklarını ve bu düzenlemenin yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarıldığını söyledi.Türk Ceza Kanunu'nda casuslukla ilgili maddelerin bulunduğuna işaret eden Çömez, "Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz. Parti grubumuzla ve Genel Başkanımızla beraber bunları değerlendireceğiz. İlk toplantı yapıldı, önümüzdeki günlerde uzun vadeli toplantılar yapılacak" dedi.
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iyi parti, turhan çömez, yenidoğan çetesi, mahkeme, yemin töreni, teğmen, etki ajanlığı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
iyi parti, turhan çömez, yenidoğan çetesi, mahkeme, yemin töreni, teğmen, etki ajanlığı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Elimizde çarpıcı belgeler var'

16:29 21.11.2024
© AA / İsmail AslandağİYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / İsmail Aslandağ
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili ellerinde çarpıcı belgelerin bulunduğunu ve TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu ile bu belgeleri paylaşacaklarını dile getirdi.
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'Yenidoğan Çetesi' davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, müdahillik başvurularının mahkemece reddedildiğini, ikinci kez başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Çömez konuşmasında, "Elimizde sürece dair çarpıcı belgeler var. Elimizdeki bütün belgeleri Meclisimizdeki Araştırma Komisyonu'na vereceğiz. Komisyon marifetiyle neticelendikten sonra hem kamuoyu ile paylaşacağız hem de mahkemeye takdim edeceğiz" cümlelerini kaydetti.

'O kılıçlar, bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir'

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesini eleştiren Çömez, bu konuda verdikleri araştırma önergelerinin TBMM Genel Kurulu'nda reddedildiğini hatırlattı.
Teğmenlerin, yasal yemini yaptığını söyleyen Çömez, "O kılıçlar millete, iktidara, bu ülkeye çekilmez; bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir" değerlendirmesinde bulundu.

'Açılım süreci yapmak isteyenlerin kapanım sürecinin ne olduğunu anlatması lazım'

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığı olmadığına' yönelik sözlerini sorması üzerine Çömez, şu ifadeleri kullandı:

Devletler, ülkeler böyle yönetilmez. İktidarın ortağı, paydaşı iki siyasi partinin genel başkanı bir görüşme yapıyorsa bunun karşılığında medyanın huzuruna çıkarlar, açıklamalarını yaparlar. 'Erdoğan şunu söyledi', 'Bahçeli bunu dedi', 'el sıkışırken birinin eli uzaktaydı, birinin eli geri daha gerideydi', 'biri şöyle müzikli mesaj verdi'; biz bunların üzerinden siyasi yorum yapamayız. Açılım süreci yapmak isteyenlerin kapanım sürecinin ne olduğunu anlatması lazım.

'Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz'

Casusluk düzenlemesiyle ilgili muhalefet partileri ve AK Parti'nin gerçekleştirdiği toplantının hatırlatılması üzerine Çömez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun toplantıya katıldığını dile getirdi.
Çömez, 'etki ajanlığı' olarak nitelendirdikleri düzenlemeye karşı olduklarını ve bu düzenlemenin yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarıldığını söyledi.
Türk Ceza Kanunu'nda casuslukla ilgili maddelerin bulunduğuna işaret eden Çömez, "Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz. Parti grubumuzla ve Genel Başkanımızla beraber bunları değerlendireceğiz. İlk toplantı yapıldı, önümüzdeki günlerde uzun vadeli toplantılar yapılacak" dedi.
Burdur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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