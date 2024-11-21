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İstanbul Valiliği alarma geçti: 'Hemen 112'ye haber verin' çağrısı yaptı
İstanbul Valiliği alarma geçti: 'Hemen 112'ye haber verin' çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği havaların soğumasıyla birlikte sokakta kalan kişiler için harekete geçti ve böyle bir durumla karşılaşanların 112'ye bildirmesi çağrısı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul Valiliği sokakta yaşayan insanlarla ilgili harekete geçti. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyasından bu kişileri görenlerin 112'yle bildirmesini istedi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek bu kişileri görenlerin 112'ye bildirmesi çağrısında bulundu.Vali Gül, paylaşımında sokakta kalmak zorunda olan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
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istanbul valiliği, davut gül, evsiz, evsizler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
istanbul valiliği, davut gül, evsiz, evsizler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı

İstanbul Valiliği alarma geçti: 'Hemen 112'ye haber verin' çağrısı yaptı

18:01 21.11.2024 (güncellendi: 18:03 21.11.2024)
© İHA-AW291514Antalya
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İstanbul Valiliği havaların soğumasıyla birlikte sokakta kalan kişiler için harekete geçti ve böyle bir durumla karşılaşanların 112'ye bildirmesi çağrısı yaptı.
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul Valiliği sokakta yaşayan insanlarla ilgili harekete geçti. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyasından bu kişileri görenlerin 112'yle bildirmesini istedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek bu kişileri görenlerin 112'ye bildirmesi çağrısında bulundu.
Vali Gül, paylaşımında sokakta kalmak zorunda olan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşehrilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz. Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen.
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