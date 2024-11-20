https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/akomdan-marmara-bolgesi-icin-firtina-ve-kuvvetli-yagis-uyarisi-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-1090608932.html
AKOM'dan, Marmara Bölgesi için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
AKOM'dan, Marmara Bölgesi için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Sputnik Türkiye
AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi için uyarı yaptı. Yarından itibaren bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini belirtirken, hava... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T15:42+0300
2024-11-20T15:42+0300
2024-11-20T15:42+0300
yaşam
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
hava durumu
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sağanak yağış
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Soğuk ve yağışlı havanın etkisi tüm Türkiye'de kendini göstermeye başladı. AKOM da, perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.Sıcaklıklar 8-10 derece düşecekAKOM’dan yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgârın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10C birden düşüşler yaşanacağı öngörülüyor.Bu saatlere dikkat Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html
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AKOM'dan, Marmara Bölgesi için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi için uyarı yaptı. Yarından itibaren bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini belirtirken, hava sıcaklıklarındaki düşüşe dikkat çekti.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi tüm Türkiye'de kendini göstermeye başladı. AKOM da, perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.
Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek
AKOM’dan yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgârın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10C birden düşüşler yaşanacağı öngörülüyor.
Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.