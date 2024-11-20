https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/akomdan-marmara-bolgesi-icin-firtina-ve-kuvvetli-yagis-uyarisi-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-1090608932.html

AKOM'dan, Marmara Bölgesi için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

AKOM'dan, Marmara Bölgesi için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi için uyarı yaptı. Yarından itibaren bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini belirtirken, hava... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T15:42+0300

2024-11-20T15:42+0300

2024-11-20T15:42+0300

yaşam

akom

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Soğuk ve yağışlı havanın etkisi tüm Türkiye'de kendini göstermeye başladı. AKOM da, perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.Sıcaklıklar 8-10 derece düşecekAKOM’dan yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgârın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10C birden düşüşler yaşanacağı öngörülüyor.Bu saatlere dikkat Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/meteorolojiden-haritali-uyari-sicakliklar-ciddi-derecede-dusecek-kuvvetli-geliyor-istanbula-kar-1090583000.html

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