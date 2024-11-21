https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/israilin-beyrutun-guneyine-saldirilari-devam-ederken-200u-cocuk-3-bin-kisi-oldu-1090661234.html
İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken iki ayda 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü
İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken iki ayda 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'ın başkentine günlük bazda saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler verileri, Lübnan'daki son durumu sayılarla ortaya koydu. İsrail'in... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T16:18+0300
2024-11-21T16:18+0300
2024-11-21T17:00+0300
israil- filistin çatışması
israil
lübnan
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İsrail'in saldırılarının Eylül ayı sonunda başlamasıyla 800 bine yakın kişinin zorla yerinden olduğunu ortaya koyan BM kurumlarının verilerine göre, 3 bin can kaybının 200'ünün çocuk olduğu ve bu da neredeyse her gün ortalama üç çocuğun öldüğü anlamına geldiği kaydedildi. Güney Lübnan'daki BM barış gücü, Hizbullah ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) arasındaki devam eden düşmanlıklardan endişe duymaya devam ettiği ifade edilirken übnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) çatışmaların, karşılıklı ateşlerin ve hava saldırılarının sürdüğünü bildiriyor.190 sağlık çalışanı saldırılarda hayatını kaybettiSağlık sektörünün saldırılardan ağır etkilendiğini vurgulayan BM, Lübnan'da 20 Kasım itibariyle 50 birincil sağlık merkezinin ve 8 hastanenin kapandığını ve iki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. 23 Eylül'den 20 Kasım'a kadar 65 insani yardım konvoyu, Lübnan'ın çatışmadan etkilenen bölgelerindeki insanlara gıda, çadır, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, şilteler, tıbbi malzemeler, 1.6 milyon litre şişelenmiş su, kamyonlarla 42 milyon litre su ve su pompalama istasyonları ile diğer operasyonları desteklemek için 600 bin litre yakıt gibi kritik yardımlar taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/israil-gece-boyunca-gazze-lubnan-ve-suriyeye-saldiri-duzenledi--1090208829.html
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israil, lübnan, beyrut, hava saldırısı, hizbullah, idf, bm, unifil
israil, lübnan, beyrut, hava saldırısı, hizbullah, idf, bm, unifil
İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken iki ayda 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü
16:18 21.11.2024 (güncellendi: 17:00 21.11.2024)
İsrail'in Lübnan'ın başkentine günlük bazda saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler verileri, Lübnan'daki son durumu sayılarla ortaya koydu. İsrail'in saldırılarının henüz iki ayı doldurmasına rağmen bu kısa sürede 200'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 3 bin kaybı yaşandığını kaydedildi.
İsrail'in saldırılarının Eylül ayı sonunda başlamasıyla 800 bine yakın kişinin zorla yerinden olduğunu ortaya koyan BM kurumlarının verilerine göre, 3 bin can kaybının 200'ünün çocuk olduğu ve bu da neredeyse her gün ortalama üç çocuğun öldüğü anlamına geldiği kaydedildi.
Güney Lübnan'daki BM barış gücü, Hizbullah ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) arasındaki devam eden düşmanlıklardan endişe duymaya devam ettiği ifade edilirken übnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) çatışmaların, karşılıklı ateşlerin ve hava saldırılarının sürdüğünü bildiriyor.
190 sağlık çalışanı saldırılarda hayatını kaybetti
Sağlık sektörünün saldırılardan ağır etkilendiğini vurgulayan BM, Lübnan'da 20 Kasım itibariyle 50 birincil sağlık merkezinin ve 8 hastanenin kapandığını ve iki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
23 Eylül'den 20 Kasım'a kadar 65 insani yardım konvoyu, Lübnan'ın çatışmadan etkilenen bölgelerindeki insanlara gıda, çadır, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, şilteler, tıbbi malzemeler, 1.6 milyon litre şişelenmiş su, kamyonlarla 42 milyon litre su ve su pompalama istasyonları ile diğer operasyonları desteklemek için 600 bin litre yakıt gibi kritik yardımlar taşıdı.