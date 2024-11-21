İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken iki ayda 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD'de mühimmat ve cephane sıkıntısı
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/israilin-beyrutun-guneyine-saldirilari-devam-ederken-200u-cocuk-3-bin-kisi-oldu-1090661234.html
İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken iki ayda 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü
İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken iki ayda 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'ın başkentine günlük bazda saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler verileri, Lübnan'daki son durumu sayılarla ortaya koydu. İsrail'in... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T16:18+0300
2024-11-21T17:00+0300
israil- filistin çatışması
israil
lübnan
beyrut
hava saldırısı
hizbullah
idf
bm
unifil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090660666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d84f2756f268395f874c2422b153344a.jpg
İsrail'in saldırılarının Eylül ayı sonunda başlamasıyla 800 bine yakın kişinin zorla yerinden olduğunu ortaya koyan BM kurumlarının verilerine göre, 3 bin can kaybının 200'ünün çocuk olduğu ve bu da neredeyse her gün ortalama üç çocuğun öldüğü anlamına geldiği kaydedildi. Güney Lübnan'daki BM barış gücü, Hizbullah ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) arasındaki devam eden düşmanlıklardan endişe duymaya devam ettiği ifade edilirken übnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) çatışmaların, karşılıklı ateşlerin ve hava saldırılarının sürdüğünü bildiriyor.190 sağlık çalışanı saldırılarda hayatını kaybettiSağlık sektörünün saldırılardan ağır etkilendiğini vurgulayan BM, Lübnan'da 20 Kasım itibariyle 50 birincil sağlık merkezinin ve 8 hastanenin kapandığını ve iki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. 23 Eylül'den 20 Kasım'a kadar 65 insani yardım konvoyu, Lübnan'ın çatışmadan etkilenen bölgelerindeki insanlara gıda, çadır, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, şilteler, tıbbi malzemeler, 1.6 milyon litre şişelenmiş su, kamyonlarla 42 milyon litre su ve su pompalama istasyonları ile diğer operasyonları desteklemek için 600 bin litre yakıt gibi kritik yardımlar taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/israil-gece-boyunca-gazze-lubnan-ve-suriyeye-saldiri-duzenledi--1090208829.html
israil
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090660666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee908679c58abd8e5f3cb3d5d41c0bab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan, beyrut, hava saldırısı, hizbullah, idf, bm, unifil
israil, lübnan, beyrut, hava saldırısı, hizbullah, idf, bm, unifil

İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken iki ayda 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü

16:18 21.11.2024 (güncellendi: 17:00 21.11.2024)
© AA / Houssam Shbaroİsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü
İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırıları devam ederken 200'ü çocuk 3 bin kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / Houssam Shbaro
Abone ol
İsrail'in Lübnan'ın başkentine günlük bazda saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler verileri, Lübnan'daki son durumu sayılarla ortaya koydu. İsrail'in saldırılarının henüz iki ayı doldurmasına rağmen bu kısa sürede 200'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 3 bin kaybı yaşandığını kaydedildi.
İsrail'in saldırılarının Eylül ayı sonunda başlamasıyla 800 bine yakın kişinin zorla yerinden olduğunu ortaya koyan BM kurumlarının verilerine göre, 3 bin can kaybının 200'ünün çocuk olduğu ve bu da neredeyse her gün ortalama üç çocuğun öldüğü anlamına geldiği kaydedildi.
Güney Lübnan'daki BM barış gücü, Hizbullah ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) arasındaki devam eden düşmanlıklardan endişe duymaya devam ettiği ifade edilirken übnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) çatışmaların, karşılıklı ateşlerin ve hava saldırılarının sürdüğünü bildiriyor.

190 sağlık çalışanı saldırılarda hayatını kaybetti

Sağlık sektörünün saldırılardan ağır etkilendiğini vurgulayan BM, Lübnan'da 20 Kasım itibariyle 50 birincil sağlık merkezinin ve 8 hastanenin kapandığını ve iki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
23 Eylül'den 20 Kasım'a kadar 65 insani yardım konvoyu, Lübnan'ın çatışmadan etkilenen bölgelerindeki insanlara gıda, çadır, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, şilteler, tıbbi malzemeler, 1.6 milyon litre şişelenmiş su, kamyonlarla 42 milyon litre su ve su pompalama istasyonları ile diğer operasyonları desteklemek için 600 bin litre yakıt gibi kritik yardımlar taşıdı.
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail durmak bilmiyor: Gece boyunca Gazze, Lübnan ve Suriye'ye düzinelerce hava saldırısı düzenledi
9 Kasım, 11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала