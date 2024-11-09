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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/israil-gece-boyunca-gazze-lubnan-ve-suriyeye-saldiri-duzenledi--1090208829.html
İsrail durmak bilmiyor: Gece boyunca Gazze, Lübnan ve Suriye'ye düzinelerce hava saldırısı düzenledi
İsrail durmak bilmiyor: Gece boyunca Gazze, Lübnan ve Suriye'ye düzinelerce hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail gece boyunca Gazze, Lübnan ve Suriye'ye saldırı düzenledi. Henüz toplam kaç ölü ve yaralı olduğu bilinmiyor. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T11:01+0300
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Savaşın vahşetini siviller üzerinden sürdürmeye devam eden İsrail, dün gece üç farklı ülkeye birden saldırdı. Lübnan'da 15 yere hava saldırısı düzenlendiği açıklanırken, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Suriye'de roket üretim merkezine saldırıldığı iddia edildi Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de, yerel saatle 00.45'te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.Haberde, "Sfire ilçesinin çevresi hedef alındı. Saldırıda hasar meydana gelirken, bazı askerler yaralandı." ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.Suriye'de bazı grupların Halep'in Sfire ilçesinde bulunan bilimsel araştırma merkezini roket üretim tesisi olarak kullandığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/yeni-abd-baskani-trump-filistin-ve-ukrayna-liderleriyle-gorusmustu-musk-da-gorusmeye-katilmis--1090207984.html
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lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, suriye, ortadoğu
lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, suriye, ortadoğu

İsrail durmak bilmiyor: Gece boyunca Gazze, Lübnan ve Suriye'ye düzinelerce hava saldırısı düzenledi

11:01 09.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem HanaKuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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İsrail gece boyunca Gazze, Lübnan ve Suriye'ye saldırı düzenledi. Henüz toplam kaç ölü ve yaralı olduğu bilinmiyor.
Savaşın vahşetini siviller üzerinden sürdürmeye devam eden İsrail, dün gece üç farklı ülkeye birden saldırdı.
Lübnan'da 15 yere hava saldırısı düzenlendiği açıklanırken, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.
İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Suriye'de roket üretim merkezine saldırıldığı iddia edildi

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de, yerel saatle 00.45'te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Sfire ilçesinin çevresi hedef alındı. Saldırıda hasar meydana gelirken, bazı askerler yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Suriye'de bazı grupların Halep'in Sfire ilçesinde bulunan bilimsel araştırma merkezini roket üretim tesisi olarak kullandığı biliniyor.
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