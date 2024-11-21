https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/israilden-lubnanin-dogusuna-saldiri-22-kisi-hayatini-kaybetti-1090674689.html
İsrail'den Lübnan'ın doğusuna saldırı: 22 kişi hayatını kaybetti
İsrail'den Lübnan'ın doğusuna saldırı: 22 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 8 yaralının olduğu bildirildi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T21:15+0300
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından Baalbek'teki Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.Açıklamada, saldırılarda toplam 22 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.Makne'ye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.Felavi bölgesinde, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.Ameşki'deki İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.Nebha'ya düzenlenen şiddetli hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, Birital'deki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abbasin-danismani-ucmnin-netanyahu-ve-gallant-kararini-degerlendirdi-dogru-yonde-atilmis-tarihi-bir-1090668764.html
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israil, lübnan, hava saldırısı, saldırı
israil, lübnan, hava saldırısı, saldırı
İsrail'den Lübnan'ın doğusuna saldırı: 22 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 8 yaralının olduğu bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından Baalbek'teki Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırılarda toplam 22 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Makne'ye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Felavi bölgesinde, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Ameşki'deki İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.
Nebha'ya düzenlenen şiddetli hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, Birital'deki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.