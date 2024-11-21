https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/abbasin-danismani-ucmnin-netanyahu-ve-gallant-kararini-degerlendirdi-dogru-yonde-atilmis-tarihi-bir-1090668764.html
Abbas’ın danışmanı UCM’nin Netanyahu ve Gallant kararını değerlendirdi: Doğru yönde atılmış tarihi bir adım
Abbas’ın danışmanı UCM’nin Netanyahu ve Gallant kararını değerlendirdi: Doğru yönde atılmış tarihi bir adım
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Danışmanı el Habbaş, UCM’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T20:00+0300
2024-11-21T20:00+0300
2024-11-21T20:00+0300
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el Habbaş, SputnikArabic’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini değerlendirdi.UCM’nin söz konusu kararının doğru yönde atılmış, uzun süredir beklenen tarihi bir adım olduğuna dikkat çeken el Habbaş, “Filistin Yönetimi, bu kararın uluslararası hukuka ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarının kurbanlarının haklarına saygı gösterilmesini sağlamak adına uygulanacağına dair büyük umutlar besliyor” diye konuştu.El Habbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ucm-israil-basbakani-netanyahu-ve-eski-savunma-bakani-gallant-hakkinda-savas-suclari-nedeniyle-1090658365.html
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Abbas’ın danışmanı UCM’nin Netanyahu ve Gallant kararını değerlendirdi: Doğru yönde atılmış tarihi bir adım
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Danışmanı el Habbaş, UCM’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle çıkardığı tutuklama kararının doğru yönde atılmış, uzun süredir beklenen tarihi bir adım olduğunu belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el Habbaş, SputnikArabic’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini değerlendirdi.
UCM’nin söz konusu kararının doğru yönde atılmış, uzun süredir beklenen tarihi bir adım olduğuna dikkat çeken el Habbaş, “Filistin Yönetimi, bu kararın uluslararası hukuka ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarının kurbanlarının haklarına saygı gösterilmesini sağlamak adına uygulanacağına dair büyük umutlar besliyor” diye konuştu.
El Habbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
Filistin halkının nihai hedeflerine, özellikle de kendi kaderini tayin etme ve işgalden kurtulma konusundaki meşru haklarının hayata geçirilmesi, ayrıca uluslararası kararlara ve meşruiyete uygun olarak başkentinin Kudüs'te bulunduğu özgür, bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması için çabalarımıza devam edeceğiz.