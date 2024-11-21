Abbas’ın danışmanı UCM’nin Netanyahu ve Gallant kararını değerlendirdi: Doğru yönde atılmış tarihi bir adım

Filistin halkının nihai hedeflerine, özellikle de kendi kaderini tayin etme ve işgalden kurtulma konusundaki meşru haklarının hayata geçirilmesi, ayrıca uluslararası kararlara ve meşruiyete uygun olarak başkentinin Kudüs'te bulunduğu özgür, bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması için çabalarımıza devam edeceğiz.