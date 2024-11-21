https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/iskenderun-belediyesinin-cimlere-basma-diye-bagiran-sesi-artik-daha-yumusak-ve-etkileyici--1090646094.html

İskenderun Belediyesi'nin 'çimlere basma' diye bağıran sesi artık daha 'yumuşak' ve 'etkileyici'

İskenderun Belediyesi'nin 'çimlere basma' diye bağıran sesi artık daha 'yumuşak' ve 'etkileyici'

Sputnik Türkiye

Hatay'da insanların çimlere bastığı zaman çıkan 'çimlere basma' sesi sert bulundu. Bunun üzerine belediye 'etkileyici ve yumuşak' bir ses ile değiştirdi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T11:29+0300

2024-11-21T11:29+0300

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belediye

ses sistemi

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Hatay İskenderun'da belediyenin vatandaşların çimlere basmaması için geliştirdiği sesli uyarı sistemi 'sert ve emredici' bulununca değiştirildi. Artık uyarı sesi daha 'yumuşak ve etkileyici'Hatay'ın İskenderun Belediyesi, ilçe sakinlerinin çimlere basmaması ve yeşil alanlara daha duyarlı olması için yeni bir çalışma yaptı. Çimlere basıldığı anda hoparlörden 'çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' ifadesi gelirken bu ses 'sert ve emredici' bulundu. Bunun üzerine belediye harekete geçti ve sesi değiştirdi. Artık İskenderun'da çimlere basanları daha 'yumuşak ve etkileyici' bir uyarıyor. Merak edip denedilerSosyal medyada da büyük ilgi çeken uygulamayı denemek için gelen Mert Ataman da, “İki gün önce takılan ve ilgi odağı olan o sesi denemeye gelmiştik, o zaman sert ve emredici bir ses vardı ve vatandaşların da rahatsız olduğunu gördük. Bugün sesi merak edip geldiğimde ise yine denedik arkadaşlarımla bu sefer ise yumuşak ve etkileyici güzel bir ses vardı. Böyle yumuşak ve etkileyici güzel bir sesinin olması daha iyi olmuş, ses tam oturmuş. Eski sert ve emredici ses gitmiş, yumuşak ve etkileyici güzel bir ses gelmiş" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/iskenderun-belediyesinden-yeni-uygulama-cimlere-basanlar-anonsla-uyariliyor-1090578675.html

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