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İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor
İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor
Sputnik Türkiye
İskenderun Belediyesi karşıdan karşıya geçerken çimlerin üzerine basanlar için sesli uyarı sistemi getirdi. Buna göre çime adım atıldığı an 'çimlere basma' ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mete Aslan Bulvarı'nda karşıdan kaşıya geçerken çimlere basanlar için anonslu uyarı sistemi uygulamaya konuldu. Belediye ekiplerinin refüje kurdukları sensörle çalışan sesli uyarıda çime basanlar 'çimlere basma' ve 'lütfen yaya yolunu kullanınız' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.Sesli uyarı sisteminin yaya geçidi kullanmadan yolun karşısına geçenlerin çimlere basarak zarar vermemesi için uygulamaya alındığı bildirildi.İlçe sakinlerinden biri sesli uyarı ile ilgili "İnsanların çimlere bastırılmaması iyi bir şey. Böyle bir sistem beklemiyordum açıkçası. Genellikle herkes basıp geçiyordu ama böyle daha iyi oldu, insanlar da bilinçleniyor" yorumunu yaptı.Çimlere basmamak önemli mi?Genel olarak çimlere basmanın çimler açısından olumsuz bir durum olduğu düşünülse de araştırmacılar durumun öyle olmadığını savunuyor. Çimlere rastgele basılmasıyla herhangi bir zarar gelmeyeceği ancak sürekli aynı yere basılmasıyla çimin zarara uğrayabileceği belirtiliyor. Bazı bilim insanlarına göre ise çimlere basmak onlar için zararlı değil, yararlıdır. TEMA Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca "Çim basılmak içindir" demiş ancak çimlerin yol gibi kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.
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çimlere basmak neden yasak, çimlere basmak yasaktır, çimlere basmak günah mı, çimlere basmak faydalı mi, çimlere basmak iyi mi, çimlere basmak elektrik, çimlere basmak zarar verir mi, çimlere basmak çimlere zarar verir mi
çimlere basmak neden yasak, çimlere basmak yasaktır, çimlere basmak günah mı, çimlere basmak faydalı mi, çimlere basmak iyi mi, çimlere basmak elektrik, çimlere basmak zarar verir mi, çimlere basmak çimlere zarar verir mi

İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor

23:07 19.11.2024 (güncellendi: 23:08 19.11.2024)
© AA / Mert Murat YaşarHatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki çimlere basanlar, belediye ekiplerince kurulan sisteme entegre anonsla uyarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki çimlere basanlar, belediye ekiplerince kurulan sisteme entegre anonsla uyarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA / Mert Murat Yaşar
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İskenderun Belediyesi karşıdan karşıya geçerken çimlerin üzerine basanlar için sesli uyarı sistemi getirdi. Buna göre çime adım atıldığı an 'çimlere basma' ve 'lütfen yaya yolunu kullanınız' sesleri yükseliyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mete Aslan Bulvarı'nda karşıdan kaşıya geçerken çimlere basanlar için anonslu uyarı sistemi uygulamaya konuldu. Belediye ekiplerinin refüje kurdukları sensörle çalışan sesli uyarıda çime basanlar 'çimlere basma' ve 'lütfen yaya yolunu kullanınız' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.
Sesli uyarı sisteminin yaya geçidi kullanmadan yolun karşısına geçenlerin çimlere basarak zarar vermemesi için uygulamaya alındığı bildirildi.
İlçe sakinlerinden biri sesli uyarı ile ilgili "İnsanların çimlere bastırılmaması iyi bir şey. Böyle bir sistem beklemiyordum açıkçası. Genellikle herkes basıp geçiyordu ama böyle daha iyi oldu, insanlar da bilinçleniyor" yorumunu yaptı.

Çimlere basmamak önemli mi?

Genel olarak çimlere basmanın çimler açısından olumsuz bir durum olduğu düşünülse de araştırmacılar durumun öyle olmadığını savunuyor. Çimlere rastgele basılmasıyla herhangi bir zarar gelmeyeceği ancak sürekli aynı yere basılmasıyla çimin zarara uğrayabileceği belirtiliyor. Bazı bilim insanlarına göre ise çimlere basmak onlar için zararlı değil, yararlıdır. TEMA Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca "Çim basılmak içindir" demiş ancak çimlerin yol gibi kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, suların kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildiğini gördü. Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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