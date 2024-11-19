https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/iskenderun-belediyesinden-yeni-uygulama-cimlere-basanlar-anonsla-uyariliyor-1090578675.html
İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor
İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor
Sputnik Türkiye
İskenderun Belediyesi karşıdan karşıya geçerken çimlerin üzerine basanlar için sesli uyarı sistemi getirdi. Buna göre çime adım atıldığı an 'çimlere basma' ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T23:07+0300
2024-11-19T23:07+0300
2024-11-19T23:08+0300
yaşam
çim
hatay
iskenderun
belediye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090578774_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_30c68110c457e6b869babbccd5821cd1.jpg
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mete Aslan Bulvarı'nda karşıdan kaşıya geçerken çimlere basanlar için anonslu uyarı sistemi uygulamaya konuldu. Belediye ekiplerinin refüje kurdukları sensörle çalışan sesli uyarıda çime basanlar 'çimlere basma' ve 'lütfen yaya yolunu kullanınız' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.Sesli uyarı sisteminin yaya geçidi kullanmadan yolun karşısına geçenlerin çimlere basarak zarar vermemesi için uygulamaya alındığı bildirildi.İlçe sakinlerinden biri sesli uyarı ile ilgili "İnsanların çimlere bastırılmaması iyi bir şey. Böyle bir sistem beklemiyordum açıkçası. Genellikle herkes basıp geçiyordu ama böyle daha iyi oldu, insanlar da bilinçleniyor" yorumunu yaptı.Çimlere basmamak önemli mi?Genel olarak çimlere basmanın çimler açısından olumsuz bir durum olduğu düşünülse de araştırmacılar durumun öyle olmadığını savunuyor. Çimlere rastgele basılmasıyla herhangi bir zarar gelmeyeceği ancak sürekli aynı yere basılmasıyla çimin zarara uğrayabileceği belirtiliyor. Bazı bilim insanlarına göre ise çimlere basmak onlar için zararlı değil, yararlıdır. TEMA Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca "Çim basılmak içindir" demiş ancak çimlerin yol gibi kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/sular-50-metre-cekildi-yagis-azligi-nedeniyle-ula-goletinde-ciddi-kuraklik-1090578538.html
hatay
iskenderun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090578774_512:0:3152:1980_1920x0_80_0_0_99a5b91e5f8289f4cded865bbbb7569b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çimlere basmak neden yasak, çimlere basmak yasaktır, çimlere basmak günah mı, çimlere basmak faydalı mi, çimlere basmak iyi mi, çimlere basmak elektrik, çimlere basmak zarar verir mi, çimlere basmak çimlere zarar verir mi
çimlere basmak neden yasak, çimlere basmak yasaktır, çimlere basmak günah mı, çimlere basmak faydalı mi, çimlere basmak iyi mi, çimlere basmak elektrik, çimlere basmak zarar verir mi, çimlere basmak çimlere zarar verir mi
İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor
23:07 19.11.2024 (güncellendi: 23:08 19.11.2024)
İskenderun Belediyesi karşıdan karşıya geçerken çimlerin üzerine basanlar için sesli uyarı sistemi getirdi. Buna göre çime adım atıldığı an 'çimlere basma' ve 'lütfen yaya yolunu kullanınız' sesleri yükseliyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mete Aslan Bulvarı'nda karşıdan kaşıya geçerken çimlere basanlar için anonslu uyarı sistemi uygulamaya konuldu. Belediye ekiplerinin refüje kurdukları sensörle çalışan sesli uyarıda çime basanlar 'çimlere basma' ve 'lütfen yaya yolunu kullanınız' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.
Sesli uyarı sisteminin yaya geçidi kullanmadan yolun karşısına geçenlerin çimlere basarak zarar vermemesi için uygulamaya alındığı bildirildi.
İlçe sakinlerinden biri sesli uyarı ile ilgili "İnsanların çimlere bastırılmaması iyi bir şey. Böyle bir sistem beklemiyordum açıkçası. Genellikle herkes basıp geçiyordu ama böyle daha iyi oldu, insanlar da bilinçleniyor" yorumunu yaptı.
Çimlere basmamak önemli mi?
Genel olarak çimlere basmanın çimler açısından olumsuz bir durum olduğu düşünülse de araştırmacılar durumun öyle olmadığını savunuyor. Çimlere rastgele basılmasıyla herhangi bir zarar gelmeyeceği ancak sürekli aynı yere basılmasıyla çimin zarara uğrayabileceği belirtiliyor. Bazı bilim insanlarına göre ise çimlere basmak onlar için zararlı değil, yararlıdır. TEMA Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca "Çim basılmak içindir" demiş ancak çimlerin yol gibi kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.