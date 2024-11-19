https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/iskenderun-belediyesinden-yeni-uygulama-cimlere-basanlar-anonsla-uyariliyor-1090578675.html

İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor

İskenderun Belediyesi'nden yeni uygulama: Çimlere basanlar anonsla uyarılıyor

Sputnik Türkiye

İskenderun Belediyesi karşıdan karşıya geçerken çimlerin üzerine basanlar için sesli uyarı sistemi getirdi. Buna göre çime adım atıldığı an 'çimlere basma' ve... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T23:07+0300

2024-11-19T23:07+0300

2024-11-19T23:08+0300

yaşam

çim

hatay

iskenderun

belediye

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mete Aslan Bulvarı'nda karşıdan kaşıya geçerken çimlere basanlar için anonslu uyarı sistemi uygulamaya konuldu. Belediye ekiplerinin refüje kurdukları sensörle çalışan sesli uyarıda çime basanlar 'çimlere basma' ve 'lütfen yaya yolunu kullanınız' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.Sesli uyarı sisteminin yaya geçidi kullanmadan yolun karşısına geçenlerin çimlere basarak zarar vermemesi için uygulamaya alındığı bildirildi.İlçe sakinlerinden biri sesli uyarı ile ilgili "İnsanların çimlere bastırılmaması iyi bir şey. Böyle bir sistem beklemiyordum açıkçası. Genellikle herkes basıp geçiyordu ama böyle daha iyi oldu, insanlar da bilinçleniyor" yorumunu yaptı.Çimlere basmamak önemli mi?Genel olarak çimlere basmanın çimler açısından olumsuz bir durum olduğu düşünülse de araştırmacılar durumun öyle olmadığını savunuyor. Çimlere rastgele basılmasıyla herhangi bir zarar gelmeyeceği ancak sürekli aynı yere basılmasıyla çimin zarara uğrayabileceği belirtiliyor. Bazı bilim insanlarına göre ise çimlere basmak onlar için zararlı değil, yararlıdır. TEMA Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca "Çim basılmak içindir" demiş ancak çimlerin yol gibi kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.

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