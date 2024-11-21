https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/insan-haklari-izleme-orgutu-abd-baskani-bidenin-ukraynayla-ilgili-kararini-kinadi-1090646217.html

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yla ilgili kararını kınadı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yla ilgili kararını kınadı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden'ın Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verilmesiyle birlikte aldığı Ukrayna'ya anti-personel... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T11:34+0300

2024-11-21T11:34+0300

2024-11-21T11:34+0300

ukrayna krizi

abd

insan hakları izleme örgütü (hrw)

joe biden

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mary wareham

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New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararını kınadı.HRW tarafından yapılan açıklamada, anti-personel mayınlarının sivil nüfusun acılarını artıracağı belirtilerek Washington'dan bu kararı gözden geçirmesi talep edildi."Biden yönetiminin Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararı, sivillerin hayatlarını tehdit altına atacak" denen açıklamada, HRW Sözcüsü Mary Wareham'ın Washington'u kararı iptal etmeye çağırdığının altı çizildi.Başkan Biden, Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni vermekle kalmamış, bunun yanında Ukrayna'ya anti-personel mayınlarının gönderilmesine onay vermişti.Biden, 2022 yılındaki açıklamasında, anti-personel mayınlarının Kore Yarımadası dışındaki kullanılmasına karşı olduğunu belirterek Kiev'in bu yöndeki talebini reddetmişti.

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abd, insan hakları izleme örgütü (hrw), joe biden, mayın, mary wareham, ukrayna, kiev