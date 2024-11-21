İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yla ilgili kararını kınadı
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu mayın temizleme timi
© Sputnik / Станислав Красильников
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ABD Başkanı Biden'ın Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verilmesiyle birlikte aldığı Ukrayna'ya anti-personel mayınları gönderme kararı kınandı.
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararını kınadı.
HRW tarafından yapılan açıklamada, anti-personel mayınlarının sivil nüfusun acılarını artıracağı belirtilerek Washington'dan bu kararı gözden geçirmesi talep edildi.
"Biden yönetiminin Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararı, sivillerin hayatlarını tehdit altına atacak" denen açıklamada, HRW Sözcüsü Mary Wareham'ın Washington'u kararı iptal etmeye çağırdığının altı çizildi.
Başkan Biden, Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni vermekle kalmamış, bunun yanında Ukrayna'ya anti-personel mayınlarının gönderilmesine onay vermişti.
Biden, 2022 yılındaki açıklamasında, anti-personel mayınlarının Kore Yarımadası dışındaki kullanılmasına karşı olduğunu belirterek Kiev'in bu yöndeki talebini reddetmişti.
HRW tarafından yapılan açıklamada, anti-personel mayınlarının sivil nüfusun acılarını artıracağı belirtilerek Washington'dan bu kararı gözden geçirmesi talep edildi.
"Biden yönetiminin Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararı, sivillerin hayatlarını tehdit altına atacak" denen açıklamada, HRW Sözcüsü Mary Wareham'ın Washington'u kararı iptal etmeye çağırdığının altı çizildi.
Başkan Biden, Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni vermekle kalmamış, bunun yanında Ukrayna'ya anti-personel mayınlarının gönderilmesine onay vermişti.
Biden, 2022 yılındaki açıklamasında, anti-personel mayınlarının Kore Yarımadası dışındaki kullanılmasına karşı olduğunu belirterek Kiev'in bu yöndeki talebini reddetmişti.