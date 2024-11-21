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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/insan-haklari-izleme-orgutu-abd-baskani-bidenin-ukraynayla-ilgili-kararini-kinadi-1090646217.html
İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yla ilgili kararını kınadı
İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yla ilgili kararını kınadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden'ın Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verilmesiyle birlikte aldığı Ukrayna'ya anti-personel... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T11:34+0300
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New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararını kınadı.HRW tarafından yapılan açıklamada, anti-personel mayınlarının sivil nüfusun acılarını artıracağı belirtilerek Washington'dan bu kararı gözden geçirmesi talep edildi."Biden yönetiminin Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararı, sivillerin hayatlarını tehdit altına atacak" denen açıklamada, HRW Sözcüsü Mary Wareham'ın Washington'u kararı iptal etmeye çağırdığının altı çizildi.Başkan Biden, Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni vermekle kalmamış, bunun yanında Ukrayna'ya anti-personel mayınlarının gönderilmesine onay vermişti.Biden, 2022 yılındaki açıklamasında, anti-personel mayınlarının Kore Yarımadası dışındaki kullanılmasına karşı olduğunu belirterek Kiev'in bu yöndeki talebini reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/macaristan-ukrayna-sinirina-yeni-hava-savunma-sistemleri-konuslandiracak-1090636522.html
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abd, insan hakları izleme örgütü (hrw), joe biden, mayın, mary wareham, ukrayna, kiev
abd, insan hakları izleme örgütü (hrw), joe biden, mayın, mary wareham, ukrayna, kiev

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'yla ilgili kararını kınadı

11:34 21.11.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu mayın temizleme timi
Rus ordusu mayın temizleme timi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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ABD Başkanı Biden'ın Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verilmesiyle birlikte aldığı Ukrayna'ya anti-personel mayınları gönderme kararı kınandı.
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararını kınadı.

HRW tarafından yapılan açıklamada, anti-personel mayınlarının sivil nüfusun acılarını artıracağı belirtilerek Washington'dan bu kararı gözden geçirmesi talep edildi.

"Biden yönetiminin Ukrayna'ya uluslararası düzeyde yasaklanan anti-personel mayınları tedarik etme kararı, sivillerin hayatlarını tehdit altına atacak" denen açıklamada, HRW Sözcüsü Mary Wareham'ın Washington'u kararı iptal etmeye çağırdığının altı çizildi.

Başkan Biden, Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni vermekle kalmamış, bunun yanında Ukrayna'ya anti-personel mayınlarının gönderilmesine onay vermişti.

Biden, 2022 yılındaki açıklamasında, anti-personel mayınlarının Kore Yarımadası dışındaki kullanılmasına karşı olduğunu belirterek Kiev'in bu yöndeki talebini reddetmişti.
Hungarian armoured personnel carriers are seen as army deploy troops close to the Hungarian - Ukrainian border, in Vasarosnameny, Hungary, Friday, Feb 25, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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