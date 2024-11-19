https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/chp-lideri-ozelden-tegmenler-aciklamasi-yunan-kazansaydi-diyen-fesli-deli-kadirin-anlayisina-1090571205.html
CHP lideri Özel’den ‘teğmenler’ açıklaması: ‘Yunan kazansaydı diyen Fesli Deli Kadir’in anlayışına ortaksanız bilelim'
CHP lideri Özel’den ‘teğmenler’ açıklaması: ‘Yunan kazansaydı diyen Fesli Deli Kadir’in anlayışına ortaksanız bilelim'
Sputnik Türkiye
Özgür Özel ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin açıklamasında, teğmenlere sahip çıkmanın bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcu... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:55+0300
2024-11-19T17:55+0300
2024-11-19T17:55+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
teğmen
yemin töreni
kadir mısıroğlu
yusuf tekin
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090570756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49836884c6ba5d6d6f90b088173182a2.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik; esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri" dediği konuşmasında, "Bu teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecek de Trikopis'in askerleriyiz diyecekti? Sizin gibi keşke Yunan kazansaydı diyen senin hocan gibi" cümlesini kaydetti.Söz konusu meselenin 28 Şubatlık mesele olmadığını belirten Özel, “Keşke Yunan kazansaydı diyen, Atatürk’ün heykelleri köpek leşi gibi yerde sürüklesinsin diyen Fesli Deli Kadir’in anlayışına ortaksanız bilelim yoksa siz de şunu bilin: Mustafa Kemal’in askerlerinden bu millete hizbir zaman zarar gelmedi gelmez" cümlelerinin altını çizdi.Özel konuşmasının bu kısmında ayrıca şu cümleleri kaydetti:'Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız'"Mustafa Kemal'in askerlerine, onun teğmenlerine sahip çıkmak, bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur, millet borcudur" ifadesini kullanan Özgür Özel, Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmediğini ve gelmeyeceğini söyledi. Özel konuşmasında, "Fetullah Gülen'in askerleri bu ülkeye ne yaptı, 15 Temmuz günü gördük. Sadece alnı secdeye değiyor diye birtakım cemaatlerin önünü açıp, liyakate değil sadakate bakanlar, bu ülkeye felaketi yaşattılar. Seneye, 2 seneye, 3 seneye iktidar olunca, böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu biz geri alırız ama bu arada geçen süre, meslekte onlara çok şey kaybettirir, devrelerinin çok gerisine düşerler. Yoksa şunu söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama girersen, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız" dedi.'CHP ne cami kapattı ne de camiyi ahır yaptı'Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin’in 'laiklik' açıklaması hakkında konuşan CHP lideri Özel, “CHP ne ahır yaptı camiyi ne de camiyi kapattı. Köyde cemaat yokken, cepheye camileri, ezanı, bayrağı, milleti kurtarmak için giden cephaneler akşam ıslanmasın, cephede tutukluk yapmasın diye camide barındırılan, köyde cemaat yok hepsi cephede çarpışırken, o camide barındırılan mühimmata ‘Camileri ahır yaptılar’ diyen o mühimmatın etrafındaki düşmüş olan, etrafındaki samanlara bakıp da ‘Buraları ahır yaptılar’ diyen, o zamanları söyleyen, o samanın üstündeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cephesine yetiştirilen mermilerin ne kadar kutsal olduğunu görmeyen, bunun üzerinden bu utanç yalanlarını atana diyorum ki, ‘Biz cami mami kapatmadık. Ama cami kapatmanın bir günahı varsa, bu senin yaptığın, bu çocukları aç bırakmanın, hasta etmenin bin günahı var, milyon günahı var’. O yüzden bu hadsizin, bu küstahın söylediği sözlere siyasi zeminde laf yetiştirmek yerine bunu niye yaptığını görmek lazım” ifadelerini konuştu.Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yeniden-refah-partisinden-tegmenler-aciklamasi-sirali-amirlerinin-de-hesaba-cekilmesi-lazim-1090568864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090570756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6991c7cbc9126d6b99df5283fc8a1916.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, teğmen, yemin töreni, kadir mısıroğlu, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), laiklik
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, teğmen, yemin töreni, kadir mısıroğlu, yusuf tekin, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), laiklik
CHP lideri Özel’den ‘teğmenler’ açıklaması: ‘Yunan kazansaydı diyen Fesli Deli Kadir’in anlayışına ortaksanız bilelim'
Özgür Özel ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin açıklamasında, teğmenlere sahip çıkmanın bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcu olduğunu belirterek "Fesli Deli Kadir’in anlayışına ortaksanız bilelim yoksa siz de şunu bilin: Mustafa Kemal’in askerlerinden bu millete hizbir zaman zarar gelmedi gelmez" cümlesini kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik; esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri" dediği konuşmasında, "Bu teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecek de Trikopis'in askerleriyiz diyecekti? Sizin gibi keşke Yunan kazansaydı diyen senin hocan gibi" cümlesini kaydetti.
Söz konusu meselenin 28 Şubatlık mesele olmadığını belirten Özel, “Keşke Yunan kazansaydı diyen, Atatürk’ün heykelleri köpek leşi gibi yerde sürüklesinsin diyen Fesli Deli Kadir’in anlayışına ortaksanız bilelim yoksa siz de şunu bilin: Mustafa Kemal’in askerlerinden bu millete hizbir zaman zarar gelmedi gelmez" cümlelerinin altını çizdi.
Özel konuşmasının bu kısmında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Geçen seneye kadar yönergede var; kılıç çekiyorlar, yemin ediyorlar ve ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ diye bitiriyorlar. Bu törende sizin gibi ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediler diye teğmenlere ilk önce hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. Sonra biraz önce söylediğim o Hizbullahçı kafa, o gerici kafa ve onun AK Parti’ye sirayet etmiş çeşitli uzuvları harekete geçtiler. Sekiz gün sonra Tayyip Erdoğan, sekiz gün önce elini sıktığı, selamını aldığı, hatrını sorduğu, şakalaştığı, madalyasını taktığı, hediyesini verdiği o birinci teğmen başta olmak üzere, o kadın teğmenimiz başta olmak üzere döndü hepsine saldırmaya başladı. Sonra soruşturmalar, bir takım haberler. ‘Hepsini atalım’ diyenler. ‘Darbeci’ diyenler, bilmem ne yapanlar. Suç, güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik. Esas karın ağrısı; ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ denmesi.
'Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız'
"Mustafa Kemal'in askerlerine, onun teğmenlerine sahip çıkmak, bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur, millet borcudur" ifadesini kullanan Özgür Özel, Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmediğini ve gelmeyeceğini söyledi.
Özel konuşmasında, "Fetullah Gülen'in askerleri bu ülkeye ne yaptı, 15 Temmuz günü gördük. Sadece alnı secdeye değiyor diye birtakım cemaatlerin önünü açıp, liyakate değil sadakate bakanlar, bu ülkeye felaketi yaşattılar. Seneye, 2 seneye, 3 seneye iktidar olunca, böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu biz geri alırız ama bu arada geçen süre, meslekte onlara çok şey kaybettirir, devrelerinin çok gerisine düşerler. Yoksa şunu söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama girersen, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız" dedi.
'CHP ne cami kapattı ne de camiyi ahır yaptı'
Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin’in 'laiklik' açıklaması hakkında konuşan CHP lideri Özel, “CHP ne ahır yaptı camiyi ne de camiyi kapattı. Köyde cemaat yokken, cepheye camileri, ezanı, bayrağı, milleti kurtarmak için giden cephaneler akşam ıslanmasın, cephede tutukluk yapmasın diye camide barındırılan, köyde cemaat yok hepsi cephede çarpışırken, o camide barındırılan mühimmata ‘Camileri ahır yaptılar’ diyen o mühimmatın etrafındaki düşmüş olan, etrafındaki samanlara bakıp da ‘Buraları ahır yaptılar’ diyen, o zamanları söyleyen, o samanın üstündeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cephesine yetiştirilen mermilerin ne kadar kutsal olduğunu görmeyen, bunun üzerinden bu utanç yalanlarını atana diyorum ki, ‘Biz cami mami kapatmadık. Ama cami kapatmanın bir günahı varsa, bu senin yaptığın, bu çocukları aç bırakmanın, hasta etmenin bin günahı var, milyon günahı var’. O yüzden bu hadsizin, bu küstahın söylediği sözlere siyasi zeminde laf yetiştirmek yerine bunu niye yaptığını görmek lazım” ifadelerini konuştu.
Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:
Hafta sonu yalanlarla, iftiralarla, tarihi eğip bükerek, laiklik ilkesi üzerinden Cumhuriyet'e, kurucu kadrolara, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmıştır. 'Vay efendim o dönem camiler kapatılmış, ahıra çevrilmiş.' AK Parti'nin 22 yıllık kutuplaşma siyasetinde uydurduğu, kullandığı ne kadar yalan varsa, hepsini birden bir cümlede kullanıp, 'Aman bir gerginlik, bir kavga çıkarayım, arkam boşaldı, bizimkiler de beni eleştiriyor, arkamı toplatayım, CHP'ye karşı durunca bana sahip çıksınlar.' diye aklınca uyanıklık, şeytanlık yapıyor. Bu safsatalara verilecek yanıtların hepsi verildi, verilmeyecek yanıt yok. Bir tek şeyi bilsin, 'Laiklik din düşmanlığıymış da yok camiler ahır olmuş da.' Eğer o Anayasa'yı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı, o camilerde şimdi ezan okunmuyordu.