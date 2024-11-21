https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/hadise-ve-seda-bakan-neden-pisti-olduklarini-acikladilar-1090650820.html
Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar
Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar
Sputnik Türkiye
Seda Bakan ve Hadise, başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisinin galasına aynı kıyafetle katıldı. İki isim 'pişti' olurken, birbirlerini desteklemek için... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T12:43+0300
2024-11-21T12:43+0300
2024-11-21T12:43+0300
yaşam
hadise
seda bakan
dizi
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Ünlü isimler Seda Bakan ve Hadise, bir dijital platformda yayımlanacak olan dizi için birlikte çalıştı. Dün de dizinin galasına katılan iki ismin 'aynı kıyafeti' giymesi dikkat çekti. İki isim, aynı kıyafeti giymelerinin nedenini, “Birbirimizi destekliyoruz. ‘Kim güzel, kim değil’ karşılaştırması olmasın diye böyle yaptık” diyerek açıkladılar. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda yorum alırken iki ünlü ismin davranışını destekleyenler de oldu eleştirenler de.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html
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hadise, seda bakan, dizi
Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar
Seda Bakan ve Hadise, başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisinin galasına aynı kıyafetle katıldı. İki isim 'pişti' olurken, birbirlerini desteklemek için yaptıklarını açıkladılar.
Ünlü isimler Seda Bakan ve Hadise, bir dijital platformda yayımlanacak olan dizi için birlikte çalıştı. Dün de dizinin galasına katılan iki ismin 'aynı kıyafeti' giymesi dikkat çekti. İki isim, aynı kıyafeti giymelerinin nedenini, “Birbirimizi destekliyoruz. ‘Kim güzel, kim değil’ karşılaştırması olmasın diye böyle yaptık” diyerek açıkladılar.
Gecenin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda yorum alırken iki ünlü ismin davranışını destekleyenler de oldu eleştirenler de.