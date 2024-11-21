https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/hadise-ve-seda-bakan-neden-pisti-olduklarini-acikladilar-1090650820.html

Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar

Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar

Sputnik Türkiye

Seda Bakan ve Hadise, başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisinin galasına aynı kıyafetle katıldı. İki isim 'pişti' olurken, birbirlerini desteklemek için... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T12:43+0300

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yaşam

hadise

seda bakan

dizi

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Ünlü isimler Seda Bakan ve Hadise, bir dijital platformda yayımlanacak olan dizi için birlikte çalıştı. Dün de dizinin galasına katılan iki ismin 'aynı kıyafeti' giymesi dikkat çekti. İki isim, aynı kıyafeti giymelerinin nedenini, “Birbirimizi destekliyoruz. ‘Kim güzel, kim değil’ karşılaştırması olmasın diye böyle yaptık” diyerek açıkladılar. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda yorum alırken iki ünlü ismin davranışını destekleyenler de oldu eleştirenler de.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html

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