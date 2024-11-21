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Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar
Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar
Sputnik Türkiye
Seda Bakan ve Hadise, başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisinin galasına aynı kıyafetle katıldı. İki isim 'pişti' olurken, birbirlerini desteklemek için... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Ünlü isimler Seda Bakan ve Hadise, bir dijital platformda yayımlanacak olan dizi için birlikte çalıştı. Dün de dizinin galasına katılan iki ismin 'aynı kıyafeti' giymesi dikkat çekti. İki isim, aynı kıyafeti giymelerinin nedenini, “Birbirimizi destekliyoruz. ‘Kim güzel, kim değil’ karşılaştırması olmasın diye böyle yaptık” diyerek açıkladılar. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda yorum alırken iki ünlü ismin davranışını destekleyenler de oldu eleştirenler de.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html
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hadise, seda bakan, dizi
hadise, seda bakan, dizi

Hadise ve Seda Bakan neden 'pişti' olduklarını açıkladılar

12:43 21.11.2024
Hadise, Seda Bakan
Hadise, Seda Bakan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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Seda Bakan ve Hadise, başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisinin galasına aynı kıyafetle katıldı. İki isim 'pişti' olurken, birbirlerini desteklemek için yaptıklarını açıkladılar.
Ünlü isimler Seda Bakan ve Hadise, bir dijital platformda yayımlanacak olan dizi için birlikte çalıştı. Dün de dizinin galasına katılan iki ismin 'aynı kıyafeti' giymesi dikkat çekti. İki isim, aynı kıyafeti giymelerinin nedenini,Birbirimizi destekliyoruz. ‘Kim güzel, kim değil’ karşılaştırması olmasın diye böyle yaptık diyerek açıkladılar.
Gecenin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda yorum alırken iki ünlü ismin davranışını destekleyenler de oldu eleştirenler de.
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