Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© Sputnik
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Gazze Şeridi'ndeki çocuklar sürekli stres altında. Yaşadıkları korku nedeniyle bazı çocuklarda kasılma, idrar kaçırma, kekemelik arttı, bazıları ise konuşma yetisini kaybetti.
Han Yunus yakınlarındaki konuşma terapisti Dina Hani, kurduğu çadırda çocukların konuşmalarını yeniden kazanmaları için dersler veriyor.
Söz konusu dersler sonucunda birçok çocuk yeniden konuşabiliyor ve herkes derslere keyifle geliyor.
Söz konusu dersler sonucunda birçok çocuk yeniden konuşabiliyor ve herkes derslere keyifle geliyor.
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
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© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
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© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
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© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
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© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
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© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
6/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
1/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
2/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
3/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
4/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
5/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
6/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor