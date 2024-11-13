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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/gazze-seridinden-bir-konusma-terapisti-cocuklara-yeniden-dogru-konusmayi-ogretiyor-1090352884.html
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki çocuklar sürekli stres altında. Yaşadıkları korku nedeniyle bazı çocuklarda kasılma, idrar kaçırma, kekemelik arttı, bazıları ise konuşma... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T18:40+0300
2024-11-13T18:40+0300
israil- filistin çatışması
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israil
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Han Yunus yakınlarındaki konuşma terapisti Dina Hani, kurduğu çadırda çocukların konuşmalarını yeniden kazanmaları için dersler veriyor.Söz konusu dersler sonucunda birçok çocuk yeniden konuşabiliyor ve herkes derslere keyifle geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/gazze-seridindeki-yerinden-edilmis-filistinliler-kisi-bu-cadirda-gecirirsek-boguluruz-1089051980.html
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Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
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video, israil-filistin, israil, filistin, han yunus, okul, gazze şeridi, gazze
video, israil-filistin, israil, filistin, han yunus, okul, gazze şeridi, gazze

Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor

18:40 13.11.2024
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Sputnik
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Gazze Şeridi'ndeki çocuklar sürekli stres altında. Yaşadıkları korku nedeniyle bazı çocuklarda kasılma, idrar kaçırma, kekemelik arttı, bazıları ise konuşma yetisini kaybetti.
Han Yunus yakınlarındaki konuşma terapisti Dina Hani, kurduğu çadırda çocukların konuşmalarını yeniden kazanmaları için dersler veriyor.

Söz konusu dersler sonucunda birçok çocuk yeniden konuşabiliyor ve herkes derslere keyifle geliyor.
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
© SputnikGazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
1/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
2/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
3/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
4/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
5/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
6/6
© Sputnik
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler: Kışı bu çadırda geçirirsek boğuluruz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler: Kışı bu çadırda geçirirsek boğuluruz
10 Ekim, 13:50
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