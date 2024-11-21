https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/galatasaray-ve-besiktasin-borclari-aciklandi-1090670052.html

Galatasaray ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na finansal tablolar için bildirimde bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübün... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na borçlarını duyurdu.Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş borçlarını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün toplam borcunun 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 lira olduğu belirtilirken Siyah-Beyazlı takımın ise borcunun 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 lira seviyesinde olduğu açıklandı. Galatasaray aynı zamanda 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon lira kar olduğunu belirtirken Beşiktaş 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 153 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.

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galatasaray, beşiktaş, borç, borç krizi, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), dursun özbek, hasan arat, kulüp, süper lig