https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/galatasaray-ve-besiktasin-borclari-aciklandi-1090670052.html
Galatasaray ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na finansal tablolar için bildirimde bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübün... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T21:01+0300
2024-11-21T21:01+0300
2024-11-21T21:04+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
borç
borç krizi
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
dursun özbek
hasan arat
kulüp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072907566_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9178841ea9a054ced8ffc812e7f7fcf4.jpg
Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na borçlarını duyurdu.Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş borçlarını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün toplam borcunun 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 lira olduğu belirtilirken Siyah-Beyazlı takımın ise borcunun 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 lira seviyesinde olduğu açıklandı. Galatasaray aynı zamanda 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon lira kar olduğunu belirtirken Beşiktaş 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 153 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/vatan-partisi-lideri-perincek-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasa-sponsor-buldu-1090531239.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072907566_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_386556555d795f4243dc5eb0c5fd934f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, beşiktaş, borç, borç krizi, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), dursun özbek, hasan arat, kulüp, süper lig
galatasaray, beşiktaş, borç, borç krizi, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), dursun özbek, hasan arat, kulüp, süper lig
Galatasaray ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı
21:01 21.11.2024 (güncellendi: 21:04 21.11.2024)
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na finansal tablolar için bildirimde bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübün toplam borcunun 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 lira olduğu belirtilirken Siyah-Beyazlı takım ise borcunun 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 lira olduğu açıklandı.
Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na borçlarını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş borçlarını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün toplam borcunun 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 lira olduğu belirtilirken Siyah-Beyazlı takımın ise borcunun 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 lira seviyesinde olduğu açıklandı.
Galatasaray aynı zamanda 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon lira kar olduğunu belirtirken Beşiktaş 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 153 milyon lira zarar ettiğini duyurdu.