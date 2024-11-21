https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/fransa-disisleri-rusyanin-derinliklerine-saldiri-izni-verilmesi-kievin-mesru-savunmasi-cercevesinde-1090629104.html

Fransa Dışişleri: Rusya’nın derinliklerine saldırı izni verilmesi, Kiev'in ‘meşru savunması’ çerçevesinde

Fransa Dışişleri: Rusya’nın derinliklerine saldırı izni verilmesi, Kiev'in ‘meşru savunması’ çerçevesinde

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Rusya topraklarının derinliklerine uzun menzilli Batı silahlarıyla saldırı düzenleme izninin Ukrayna'nın... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T01:30+0300

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dünya

fransa dışişleri bakanlığı

lci

ukrayna

uzun menzilli füze

meşru müdafaa

batı

storm shadow/scalp

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Lemoine, LCI televizyonuna verdiği demeçte, ‘ABD'nin Kiev'e Batı tarafından tedarik edilen uzun menzilli silahlarla Rusya’nın Kursk bölgesini vurma izni vermesi konusunda Fransa'nın tutumunun ne olduğu' sorusuna, “Bunun Ukrayna'nın ‘meşru savunması’ çerçevesinde olduğu” yanıtını verdi.‘Fransa'nın Kiev’e tedarik edilen Scalp füzeleriyle Rus topraklarına saldırı düzenlenmesine izin vermeye hazır olup olmadığı’ sorusunu ise Lemoine, “Ukrayna'nın kendini savunması gerekiyorve savunabilir” şeklinde yanıtladı.‘Ukrayna'nın Fransa tarafından tedarik edilen Scalp füzelerini neden henüz kullanmadığı’ sorusunu yanıtsız bırakan Lemoine, bu füzelerintam sayılarını vermeyi de reddetti.Daha önce Monde gazetesi kaynaklarına atıfla, Paris'in yılın başında söz verdiği 40 füzeden 10’unu Kiev'e teslim ettiğini aktarmıştı.New York Times gazetesi, isimlerini açıklamadığı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Gazetenin kaynaklarına göre, Rus topraklarının derinliklerine yapılacak ilk saldırılar muhtemelen ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilecek.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının 300 kilometre derinliğine kadar saldırı gerçekleştirmesine izin verdiğini belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etmişti.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma kararları konusunda Moskova'nın tutumunu net bir şekilde formüle ettiğini anımsatmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin şu anda sadece Ukrayna'nın Batılı uzun menzilli silahları kullanımıyla ilgili tartışmalar yürütmediğini, aslında doğrudan Ukrayna çatışmasına dahil olup olmayacaklarını da kararlaştırdıklarını belirtmişti. Ayrıca Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımının, çatışmanın doğasını değiştireceğini ve Rusya’nın kendisine yönelik yaratılan tehditlere dair kararlar almak zorunda kalacağını eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bati-basini-ukrayna-ilk-kez-rusya-topraklarina-yonelik-saldirida-storm-shadow-fuzeleri-kullandi-1090624560.html

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