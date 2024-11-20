https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bati-basini-ukrayna-ilk-kez-rusya-topraklarina-yonelik-saldirida-storm-shadow-fuzeleri-kullandi-1090624560.html

Batı basını: Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına yönelik saldırıda Storm Shadow füzeleri kullandı

Batı basını: Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına yönelik saldırıda Storm Shadow füzeleri kullandı

Sputnik Türkiye

Bloomberg, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda ilk kezİngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını iddia etti. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T20:41+0300

2024-11-20T20:41+0300

2024-11-20T20:40+0300

ukrayna krizi

bloomberg

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Bloomberg haber ajansı, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını öne sürdü.Haberde, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilk kez Rusya topraklarındaki askeri hedeflere İngiliz seyir füzeleri ateşledi” denilerek, bunların uzun menzilli Storm Shadow füzeleri olduğu belirtildi.Daha önce Times gazetesi,İngiliz hükümetinden kaynaklara atıfla, ABD'nin yakında Kiev'e Rus topraklarının derinliklerini vurmak için Storm Shadow füzelerini kullanma izni vereceğini, bu füzelerin yönlendirilmesi Amerikan sistemleri kullanılarak yapıldığından Washington'un onayının gerekli olduğunu aktarmıştı. Gazete ayrıca, İngiltere'nin bu konuda resmi bir açıklama yapmayacağını da vurgulamıştı.New York Times gazetesi, ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın, ilk kez ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere, ABD'nin uzun menzilli silahlarının 'Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak üzere' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etmişti.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma kararları konusunda Moskova'nın tutumunu net bir şekilde formüle ettiğini anımsatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/nariskin-nato-ulkelerinin-rus-topraklarina-yonelik-saldirilara-katilma-girisimleri-cezasiz-1090595756.html

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