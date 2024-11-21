https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/hollanda-kararini-acikladi-netanyahuyu-ulkeye-gelmesi-durumunda-tutuklayacak-1090664189.html

Hollanda kararını açıkladı: Netanyahu'yu ülkeye gelmesi durumunda tutuklayacak

Hollanda kararını açıkladı: Netanyahu'yu ülkeye gelmesi durumunda tutuklayacak

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başkanı Netanyahu'yla ilgili Hollanda, ülkeye gelmesi durumunda Netanyahu'nun... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T17:13+0300

2024-11-21T17:13+0300

2024-11-21T17:13+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

hollanda

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

tutuklama emri

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski savunma bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. UCM'ye taraf olduklarını söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Netanyahu'nun ülkeye gelmesi durumunda tutuklanacağını belirtti. Tutuklama emrine saygı duyduklarını söylediHollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hollanda'ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi. Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ucm-israil-basbakani-netanyahu-ve-eski-savunma-bakani-gallant-hakkinda-savas-suclari-nedeniyle-1090658365.html

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israil, benyamin netanyahu, hollanda, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), tutuklama emri