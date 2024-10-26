https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/viral-duvara-bantlanmis-muz-eseri-tekrardan-satista-esere-15-milyon-dolar-paha-bicildi-1089703627.html
Viral 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışta: Esere 1.5 milyon dolar paha biçildi
Viral 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışta: Esere 1.5 milyon dolar paha biçildi
Sputnik Türkiye
Seneler önce viral olmuş 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışa çıkarıldı. İlk kez bir fuarda altı haneli rakamlara sergilenen eser, koleksiyoncular... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T16:57+0300
2024-10-26T16:57+0300
2024-10-26T16:57+0300
yaşam
viral
sanat eseri
duvara bantlanmış muz
müzayede
sotheby's müzayede evi
açık artırma
maurizio cattelan
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Beş yıl önce 'duvara bantlanmış bir muz' eserinin 120 bin dolara satılmasının ardından sanat eserinin tekrardan satışa çıkarılacağı açıklandı. Sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' ismini verdiği viral duvara bantlanmış muz eserinin ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya konulacağı bildirildi. Viral sanat eserinin değeri ise 1 milyon ila 1.5 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.Açık arttırmada 'sanat eserinin' sahibi olacak kişiye bir adet rulo bant, bir adet muz, bir özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar verilecek.2019 yılında Art Basel Miami Beach fuarında 'Komedyen' sanat eserini altı haneli bir fiyatla sergilediklerinde dünya çapında manşetlere çıkarak viral olmuştu. Orijinal eser, Miami'de bir marketten satın alınan bir muz kullanılarak yapılmış ancak galeri sanatçının talimatları doğrultusunda muzun değiştirilebileceğini söylemişti.'Yenmek' doğasında varViral olan muz, kısa süre içinde kalabalıklar oluşturmuş, fuar katılımcıları 'Komedyen'i görmek için sıraya girdiği sırada performans sanatçısı David Datuna'nın herkesin içinde muzu soyup yemesiyle olay daha da büyümüştü. Güvenlik sebebiyle fuardan kaldırılan muz, daha sonra iki özel koleksiyoncu tarafından 120 bin dolara satın alınmıştı. Sanat eseri, Seul'deki Leum Sanat Müzesi'nde tekrardan sergilenmiş ancak o zamanda yenmişti. Üniversite öğrencisi 'aç olduğunu' söyleyerek muzu söküp yediği söylemişti. Müze tarafından yenen muzun yerine taze bir muz konmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kucuk-prensin-kopyasi-115-milyon-euroya-satisa-cikacak-bilinen-uc-kopya-arasindan-en-degerlisi-1089678090.html
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viral, sanat eseri, duvara bantlanmış muz, müzayede, sotheby's müzayede evi, açık artırma, maurizio cattelan
viral, sanat eseri, duvara bantlanmış muz, müzayede, sotheby's müzayede evi, açık artırma, maurizio cattelan
Viral 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışta: Esere 1.5 milyon dolar paha biçildi
Seneler önce viral olmuş 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışa çıkarıldı. İlk kez bir fuarda altı haneli rakamlara sergilenen eser, koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu sefer ünlü müzayede evi tarafından satışa çıkarılacak olan muzun, 1 ila 1.5 milyon dolara satılması planlanıyor.
Beş yıl önce 'duvara bantlanmış bir muz' eserinin 120 bin dolara satılmasının ardından sanat eserinin tekrardan satışa çıkarılacağı açıklandı. Sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' ismini verdiği viral duvara bantlanmış muz eserinin ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya konulacağı bildirildi. Viral sanat eserinin değeri ise 1 milyon ila 1.5 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Açık arttırmada 'sanat eserinin' sahibi olacak kişiye bir adet rulo bant, bir adet muz, bir özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar verilecek.
2019 yılında Art Basel Miami Beach fuarında 'Komedyen' sanat eserini altı haneli bir fiyatla sergilediklerinde dünya çapında manşetlere çıkarak viral olmuştu. Orijinal eser, Miami'de bir marketten satın alınan bir muz kullanılarak yapılmış ancak galeri sanatçının talimatları doğrultusunda muzun değiştirilebileceğini söylemişti.
Viral olan muz, kısa süre içinde kalabalıklar oluşturmuş, fuar katılımcıları 'Komedyen'i görmek için sıraya girdiği sırada performans sanatçısı David Datuna'nın herkesin içinde muzu soyup yemesiyle olay daha da büyümüştü. Güvenlik sebebiyle fuardan kaldırılan muz, daha sonra iki özel koleksiyoncu tarafından 120 bin dolara satın alınmıştı.
Sanat eseri, Seul'deki Leum Sanat Müzesi'nde tekrardan sergilenmiş ancak o zamanda yenmişti. Üniversite öğrencisi 'aç olduğunu' söyleyerek muzu söküp yediği söylemişti. Müze tarafından yenen muzun yerine taze bir muz konmuştu.