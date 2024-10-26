https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/viral-duvara-bantlanmis-muz-eseri-tekrardan-satista-esere-15-milyon-dolar-paha-bicildi-1089703627.html

Viral 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışta: Esere 1.5 milyon dolar paha biçildi

Viral 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışta: Esere 1.5 milyon dolar paha biçildi

Sputnik Türkiye

Seneler önce viral olmuş 'duvara bantlanmış muz' eseri tekrardan satışa çıkarıldı. İlk kez bir fuarda altı haneli rakamlara sergilenen eser, koleksiyoncular... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T16:57+0300

2024-10-26T16:57+0300

2024-10-26T16:57+0300

yaşam

viral

sanat eseri

duvara bantlanmış muz

müzayede

sotheby's müzayede evi

açık artırma

maurizio cattelan

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Beş yıl önce 'duvara bantlanmış bir muz' eserinin 120 bin dolara satılmasının ardından sanat eserinin tekrardan satışa çıkarılacağı açıklandı. Sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' ismini verdiği viral duvara bantlanmış muz eserinin ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya konulacağı bildirildi. Viral sanat eserinin değeri ise 1 milyon ila 1.5 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.Açık arttırmada 'sanat eserinin' sahibi olacak kişiye bir adet rulo bant, bir adet muz, bir özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar verilecek.2019 yılında Art Basel Miami Beach fuarında 'Komedyen' sanat eserini altı haneli bir fiyatla sergilediklerinde dünya çapında manşetlere çıkarak viral olmuştu. Orijinal eser, Miami'de bir marketten satın alınan bir muz kullanılarak yapılmış ancak galeri sanatçının talimatları doğrultusunda muzun değiştirilebileceğini söylemişti.'Yenmek' doğasında varViral olan muz, kısa süre içinde kalabalıklar oluşturmuş, fuar katılımcıları 'Komedyen'i görmek için sıraya girdiği sırada performans sanatçısı David Datuna'nın herkesin içinde muzu soyup yemesiyle olay daha da büyümüştü. Güvenlik sebebiyle fuardan kaldırılan muz, daha sonra iki özel koleksiyoncu tarafından 120 bin dolara satın alınmıştı. Sanat eseri, Seul'deki Leum Sanat Müzesi'nde tekrardan sergilenmiş ancak o zamanda yenmişti. Üniversite öğrencisi 'aç olduğunu' söyleyerek muzu söküp yediği söylemişti. Müze tarafından yenen muzun yerine taze bir muz konmuştu.

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viral, sanat eseri, duvara bantlanmış muz, müzayede, sotheby's müzayede evi, açık artırma, maurizio cattelan