https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/okan-buruktan-osimhen-ve-baris-alper-icin-dikkat-ceken-transfer-aciklamasi-1090585074.html

Okan Buruk'tan Osimhen ve Barış Alper için dikkat çeken 'transfer' açıklaması

Okan Buruk'tan Osimhen ve Barış Alper için dikkat çeken 'transfer' açıklaması

Sputnik Türkiye

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, transferlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen ve Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Buruk... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T08:18+0300

2024-11-20T08:18+0300

2024-11-20T08:18+0300

spor

barış alper yılmaz

okan buruk

transfer

osimhen

galatasaray

mauro icardi

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk gündeme, UEFA Avrupa Ligi'ne, şampiyonluk yarışına, transferlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'un "Osimhen kendisi de kalacağını söyledi. Ocak'ta gideceğini düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Barış Alper'e de gelen teklifler oldu. Ama bırakmak istemiyoruz tabii, bir kere hedefimiz var" sözleri dikkat çekti.Galatasaray teknik direktörünün TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan öne şöyle:"Genelde kötü başlayıp iyi devam ediyoruz. Performans olarak da biraz daha eylül ekim ayı gibi performansımızı buluyoruz. En çok zorlayan bu sezon; milli takımdan gelen oyuncular. Geçen sezon çok uzun sürdü. Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gittik. Copa America'da Davinson sonuna kadar gitti.Young Boys maçları, Beşiktaş maçı... Ne kadar eksik olsak da, transferi tamamlamasak da bizi üzen kötü oynamak. Bazen iyi oynar elenirsiniz, şanssızsınızdır. Kötü oynamak bizi üzdü. Bir hayır vardır. Hayır olarak şunu görüyorum; Avrupa Ligi'nde olmak, orada yolu görmek... Kendimize hedef çizdik. Oradaki üzüntünün tam tersine Avrupa Ligi'nde yukarılara gitmek için ümitliyiz.Fenerbahçe bence bize karşı normal çıktı, Kasımpaşa maçındaki aynı oyun ve benzer 11'le çıktı. Öndeki karşılamaları, ikinci - üçüncü bölgede karşılamaları, birebir Kasımpaşa maçı analiziyle eşleşti. Önemli olan ilk golü bulmaktı. Bir anda iki gol bulunca maç bitti. 1-1 olsa farklı olur, 1-0 geriye düşsen farklı olabilir. 2-0'ı yakaladıktan sonra maçı çok rahat geçirdik.Osimhen ocak ayında ayrılacak mı?Transfere 1.5 aydan çok var. Avrupa Ligi 30 Ocak'a kadar gidiyor. Birini alırsan oynatamıyorsun, satarsan elindekinden oluyorsun. Gönderecek oyuncuları doğru düşünmek lazım. Kimse bilmiyor ama orada 3 tane oyuncu ekleyebiliyorsun, 5 tane çıkarsan da 3 ekleyebiliyorsun. Osimhen kendisi de kalacağını söyledi. Ocak'ta gideceğini düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Barış Alper'e de gelen teklifler oldu. Ama bırakmak istemiyoruz tabii, bir kere hedefimiz var. Sezon sonuna kadar Avrupa'da ve ligde hedeflerimiz var.'Transferde bu sene rakamlar çok yüksekti'Jelert genç bir oyuncu, 2003 doğumlu. Transferde bu sene rakamlar çok yüksekti. Kimi sorsak 10-12 milyon Euro diyorlardı. İnanılmaz yüksekti transfer rakamları. Bir sol bek yazsan, 8-10 yazıyorlar. Jelert de o bantta geldi. Maaşı düşük. İleri dönük yatırım. Direkt faydalanmak için aldık ama burada bir yarış var. Bu yarışın içerisinde. Daha erken değerlendirmek için, daha fazla şans vermemiz gerekiyor. Benim kriterimde önemli olan genç bir oyuncu, Danimarka Milli Takımı oynamış, Şampiyonlar Ligi oynamış bir oyuncu. Bence potansiyel bir oyuncu, potansiyel ne zaman çıkar bilemiyorsun, belki ikinci sezon..."

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barış alper yılmaz, okan buruk, transfer, osimhen, galatasaray, mauro icardi