https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dunyanin-en-iyi-tatlilari-aciklandi-listeye-turk-tatlisi-da-girdi-1090667042.html

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listeye Türk tatlısı da girdi

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listeye Türk tatlısı da girdi

Sputnik Türkiye

Dünyadaki yiyecek ve içecekleri listeleyen TasteAtlas en beğenilen 100 tatlıyı sıraladı. Türkiye'den Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması 5'inci sırada girerken... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T18:51+0300

2024-11-21T18:51+0300

2024-11-21T18:51+0300

yaşam

tatlı

dondurma

maraş dondurması

künefe

baklava

dubai çikolatası

dubai çikolatası

yemek

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Dünyanın en iyi 100 tatlısını belirleyen araştırmacılar Türkiye'den 7 tatlıyı listeye aldı.Sosyal medyada TasteAtlas isimli yemek sayfası dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. Dünyadaki en iyi tatlı Portekiz'den Belem Turtası birinci sırada yer alırken Türkiye Maraş dondurması ile listede beşinci oldu. Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise Gaziantep baklavası, Antakya künefesi, Baklava, Kazandibi, Fırın Sütlaç, Fıstıklı Sarma oldu.TasteAtlas'ın listesinde Türk tatlılarından Gaziantep baklavası 21'inci sırada, Antakya künefesi 30'uncu sırada, Baklava 32'inci sırada, Kazandibi 51'inci sırada, Fırın Sütlaç 52'inci sırada Fıstıklı Sarma 65'inci sırada bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html

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