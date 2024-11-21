https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dunyanin-en-iyi-tatlilari-aciklandi-listeye-turk-tatlisi-da-girdi-1090667042.html
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listeye Türk tatlısı da girdi
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listeye Türk tatlısı da girdi
Sputnik Türkiye
Dünyadaki yiyecek ve içecekleri listeleyen TasteAtlas en beğenilen 100 tatlıyı sıraladı. Türkiye'den Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması 5'inci sırada girerken... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T18:51+0300
2024-11-21T18:51+0300
2024-11-21T18:51+0300
yaşam
tatlı
dondurma
maraş dondurması
künefe
baklava
dubai çikolatası
dubai çikolatası
yemek
liste
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/0f/1051804786_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45009b1b42914f6b185c9aa3669372fb.jpg
Dünyanın en iyi 100 tatlısını belirleyen araştırmacılar Türkiye'den 7 tatlıyı listeye aldı.Sosyal medyada TasteAtlas isimli yemek sayfası dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. Dünyadaki en iyi tatlı Portekiz'den Belem Turtası birinci sırada yer alırken Türkiye Maraş dondurması ile listede beşinci oldu. Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise Gaziantep baklavası, Antakya künefesi, Baklava, Kazandibi, Fırın Sütlaç, Fıstıklı Sarma oldu.TasteAtlas'ın listesinde Türk tatlılarından Gaziantep baklavası 21'inci sırada, Antakya künefesi 30'uncu sırada, Baklava 32'inci sırada, Kazandibi 51'inci sırada, Fırın Sütlaç 52'inci sırada Fıstıklı Sarma 65'inci sırada bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/0f/1051804786_19:0:667:486_1920x0_80_0_0_e3df31b49dafb131aeb7fff645684cd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tatlı, dondurma, maraş dondurması, künefe, baklava, dubai çikolatası, dubai çikolatası, yemek, liste, ortak liste
tatlı, dondurma, maraş dondurması, künefe, baklava, dubai çikolatası, dubai çikolatası, yemek, liste, ortak liste
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Listeye Türk tatlısı da girdi
Dünyadaki yiyecek ve içecekleri listeleyen TasteAtlas en beğenilen 100 tatlıyı sıraladı. Türkiye'den Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması 5'inci sırada girerken Gaziantep baklavası 21'inci sırada, Antakya künefesi 30'uncu sırada, Baklava 32'inci sırada, Kazandibi 51'inci sırada, Fırın Sütlaç 52'inci sırada Fıstıklı Sarma 65'inci sırada yer aldı.
Dünyanın en iyi 100 tatlısını belirleyen araştırmacılar Türkiye'den 7 tatlıyı listeye aldı.
Sosyal medyada TasteAtlas isimli yemek sayfası dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. Dünyadaki en iyi tatlı Portekiz'den Belem Turtası birinci sırada yer alırken Türkiye Maraş dondurması ile listede beşinci oldu. Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise Gaziantep baklavası, Antakya künefesi, Baklava, Kazandibi, Fırın Sütlaç, Fıstıklı Sarma oldu.
TasteAtlas'ın listesinde Türk tatlılarından Gaziantep baklavası 21'inci sırada, Antakya künefesi 30'uncu sırada, Baklava 32'inci sırada, Kazandibi 51'inci sırada, Fırın Sütlaç 52'inci sırada Fıstıklı Sarma 65'inci sırada bulundu.