https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/duma-savunma-komitesi-baskani-kartapolov-putinin-aciklamasi-batiyi-yeni-eylemlere-karsi-uyariyor-1090677228.html
Duma Savunma Komitesi Başkanı Kartapolov: Putin'in açıklaması Batı'yı yeni eylemlere karşı uyarıyor
Duma Savunma Komitesi Başkanı Kartapolov: Putin'in açıklaması Batı'yı yeni eylemlere karşı uyarıyor
Sputnik Türkiye
Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasını Batı'ya yönelik önemli bir uyarı olarak nitelendirdi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:05+0300
2024-11-21T23:05+0300
2024-11-21T23:05+0300
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Duma Savunma Komitesi Başkanı Kartapolov, Putin'in, Rusya'ya karşı gerçekleştirilen uzun menzilli silah saldırılarının ardından özel operasyon bölgesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamanın, Batı'nın daha dikkatli olmasını teşvik ettiğini belirtti.Kartapolov açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html
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rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, andrey kartapolov, vladimir putin, batı, uyarı
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, andrey kartapolov, vladimir putin, batı, uyarı
Duma Savunma Komitesi Başkanı Kartapolov: Putin'in açıklaması Batı'yı yeni eylemlere karşı uyarıyor
Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasını Batı'ya yönelik önemli bir uyarı olarak nitelendirdi.
Duma Savunma Komitesi Başkanı Kartapolov, Putin'in, Rusya'ya karşı gerçekleştirilen uzun menzilli silah saldırılarının ardından özel operasyon bölgesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamanın, Batı'nın daha dikkatli olmasını teşvik ettiğini belirtti.
Kartapolov açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Sayın Vladimir Putin kapsamlı, net ve muhalefet tarafınca da anlaşılır bir biçimde her şeyi ifade etti. Bu sadece Batı’ya yönelik bir sinyal değil, aynı zamanda aceleci ve pervasız eylemlere karşı açık bir uyarıdır.