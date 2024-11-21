https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dem-parti-esenyurt-ilce-yoneticileri-tutuklandi-1090668166.html
DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı
DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt İlçe eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T19:39+0300
2024-11-21T19:39+0300
2024-11-21T19:45+0300
türkiye
dem parti
yönetici
ilçe başkanı
tutuklama
tutuklama kararı
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Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı tutukladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dem-parti-esenyurt-ilce-es-baskanlari-icin-tutuklama-talep-edildi-1090660411.html
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dem parti, yönetici, ilçe başkanı, tutuklama, tutuklama kararı
dem parti, yönetici, ilçe başkanı, tutuklama, tutuklama kararı
DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı
19:39 21.11.2024 (güncellendi: 19:45 21.11.2024)
İstanbul Esenyurt İlçe eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı.
Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı tutukladı.