https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dem-parti-esenyurt-ilce-yoneticileri-tutuklandi-1090668166.html

DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı

DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt İlçe eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T19:39+0300

2024-11-21T19:39+0300

2024-11-21T19:45+0300

türkiye

dem parti

yönetici

ilçe başkanı

tutuklama

tutuklama kararı

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Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı tutukladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dem-parti-esenyurt-ilce-es-baskanlari-icin-tutuklama-talep-edildi-1090660411.html

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Sputnik Türkiye

dem parti, yönetici, ilçe başkanı, tutuklama, tutuklama kararı