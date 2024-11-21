https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/dem-parti-esenyurt-ilce-es-baskanlari-icin-tutuklama-talep-edildi-1090660411.html
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları için tutuklama talep edildi
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
PKK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:57+0300
2024-11-21T15:57+0300
2024-11-21T15:57+0300
türkiye
dem parti
terör örgütü
terör örgütü üyeliği
terör örgütü propagandası
esenyurt
pkk
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PKK terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'den katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edilmişti. Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konulmuş, düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/dem-parti-esenyurt-ilce-baskanlari-gozaltina-alindi-1090519707.html
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dem parti, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası, esenyurt, pkk
dem parti, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası, esenyurt, pkk
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları için tutuklama talep edildi
PKK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
PKK terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'den katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edilmişti.
Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konulmuş, düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.