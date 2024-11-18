https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/dem-parti-esenyurt-ilce-baskanlari-gozaltina-alindi-1090519707.html
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T15:53+0300
2024-11-18T15:53+0300
2024-11-18T15:59+0300
türkiye
esenyurt
esenyurt belediyesi
gözaltı
gözaltı kararı
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı Gülşen Atalmış hakkında DEM Partinin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.Savcılığın gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı gözaltına aldı.Operasyonda, parti binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/arac-sahibini-ilgilendiriyor-31-aralik-2024e-kadar-suresi-var-ilk-montaj-yapildi-1090517891.html
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esenyurt, esenyurt belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, soruşturma
esenyurt, esenyurt belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, soruşturma
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı
15:53 18.11.2024 (güncellendi: 15:59 18.11.2024)
İstanbul'da DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı Gülşen Atalmış hakkında DEM Partinin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.
Savcılığın gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı gözaltına aldı.
Operasyonda, parti binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ele geçirildi.