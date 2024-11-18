https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/dem-parti-esenyurt-ilce-baskanlari-gozaltina-alindi-1090519707.html

DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı

DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı Gülşen Atalmış hakkında DEM Partinin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.Savcılığın gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı gözaltına aldı.Operasyonda, parti binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/arac-sahibini-ilgilendiriyor-31-aralik-2024e-kadar-suresi-var-ilk-montaj-yapildi-1090517891.html

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esenyurt, esenyurt belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, soruşturma