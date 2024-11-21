https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/cumhurbaskani-erdogan-bahceliye-mhpli-vekillerle-ilgili-goruntuler-izletti-iddiasina-aciklama-geldi-1090675181.html

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiasına açıklama geldi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiasına açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izlettiği yönünde ortaya atılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T21:47+0300

2024-11-21T21:47+0300

2024-11-21T21:47+0300

politika

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), medyada yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' iddiasını yalanladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:MHP'den 3 milletvekilinin dün istifası istenmiş ve Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir istifa etmişti. Bu gelişme sonrası sosyal medya ve bazı medya mecralarında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mhpli-yalcin-acikladi-milletvekilleri-hasan-basri-sonmez-ismail-akgul-ve-mustafa-demirin-istifalari-1090623236.html

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