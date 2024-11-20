https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mhpli-yalcin-acikladi-milletvekilleri-hasan-basri-sonmez-ismail-akgul-ve-mustafa-demirin-istifalari-1090623236.html

MHP'de 3 milletvekilinin istifaları istendi

MHP'de 3 milletvekilinin istifaları istendi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in istifaları istendiğini açıkladı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T19:39+0300

2024-11-20T19:39+0300

2024-11-20T19:47+0300

politika

son dakika

mhp

istifa

milletvekili

semih yalçın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103186/25/1031862502_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9cb4cbe9f4f99a24311d9d427d96bdeb.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın parti içinde devam eden inceleme gereği Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez’in Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifalarının istendiğini duyurdu. Yalçın, istifası istenen 3 milletvekilinin istifa dilekçeleri kabul edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chp-grup-baskanvekili-basarirdan-komisyondaki-gerginlige-iliskin-aciklama-sakin-suleyman-soyluyu-1090617989.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, mhp, istifa, milletvekili, semih yalçın