https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mhpli-yalcin-acikladi-milletvekilleri-hasan-basri-sonmez-ismail-akgul-ve-mustafa-demirin-istifalari-1090623236.html
MHP'de 3 milletvekilinin istifaları istendi
MHP'de 3 milletvekilinin istifaları istendi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in istifaları istendiğini açıkladı. 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T19:39+0300
2024-11-20T19:39+0300
2024-11-20T19:47+0300
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semih yalçın
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın parti içinde devam eden inceleme gereği Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez’in Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifalarının istendiğini duyurdu. Yalçın, istifası istenen 3 milletvekilinin istifa dilekçeleri kabul edildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chp-grup-baskanvekili-basarirdan-komisyondaki-gerginlige-iliskin-aciklama-sakin-suleyman-soyluyu-1090617989.html
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son dakika, mhp, istifa, milletvekili, semih yalçın
son dakika, mhp, istifa, milletvekili, semih yalçın
MHP'de 3 milletvekilinin istifaları istendi
19:39 20.11.2024 (güncellendi: 19:47 20.11.2024)
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in istifaları istendiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın parti içinde devam eden inceleme gereği Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez’in Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifalarının istendiğini duyurdu.
Yalçın, istifası istenen 3 milletvekilinin istifa dilekçeleri kabul edildiğini bildirdi.