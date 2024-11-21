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Çin: ABD'nin nükleer politikası küresel stratejik dengeye zarar veriyor
Çin: ABD'nin nükleer politikası küresel stratejik dengeye zarar veriyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin nükleer silahlanma politikasının küresel stratejik dengeye önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin nükleer güçlerini modernize etmeye devam ettiğine dikkat çekti.ABD’nin son yıllarda, nükleer silahların ulusal güvenlik politikasındaki rolünü artırdığını dile getiren Cien, şunu dedi: Washington’un müttefikleriyle askeri işbirliğini güçlendirdiğini ve orta menzilli füzelerinin ve füze savunma sistemlerinin bu ülkelerin topraklarında konuşlandırılmasını teşvik ettiğini söyleyen Çinli diplomat, “ABD hegemonya ve mutlak stratejik avantaj peşinde” dedi.Cien, “ABD, kapsamlı ve tam nükleer silahsızlanmanın nihai olarak hayata geçirilmesi için gerekli koşulları yaratmalı, stratejik riskleri azaltmak ve bölgesel barış ve istikrarı korumak için çaba sarf etmeli” diye ekledi.
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Çin: ABD'nin nükleer politikası küresel stratejik dengeye zarar veriyor

12:18 21.11.2024 (güncellendi: 12:27 21.11.2024)
© Sputnik / Anna RatkogloÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin nükleer silahlanma politikasının küresel stratejik dengeye önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin nükleer güçlerini modernize etmeye devam ettiğine dikkat çekti.
ABD’nin son yıllarda, nükleer silahların ulusal güvenlik politikasındaki rolünü artırdığını dile getiren Cien, şunu dedi:
Küresel stratejik denge ve istikrara ciddi şekilde zarar veren ABD, askeri rekabet ve çatışmayı yoğunlaştırdı ve nükleer risklerin artmasına katkıda bulundu.
Washington’un müttefikleriyle askeri işbirliğini güçlendirdiğini ve orta menzilli füzelerinin ve füze savunma sistemlerinin bu ülkelerin topraklarında konuşlandırılmasını teşvik ettiğini söyleyen Çinli diplomat, “ABD hegemonya ve mutlak stratejik avantaj peşinde” dedi.
Cien, “ABD, kapsamlı ve tam nükleer silahsızlanmanın nihai olarak hayata geçirilmesi için gerekli koşulları yaratmalı, stratejik riskleri azaltmak ve bölgesel barış ve istikrarı korumak için çaba sarf etmeli” diye ekledi.
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