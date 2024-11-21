https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/cin-abdnin-nukleer-politikasi-kuresel-stratejik-dengeye-zarar-veriyor-1090650439.html

Çin: ABD'nin nükleer politikası küresel stratejik dengeye zarar veriyor

Çin: ABD'nin nükleer politikası küresel stratejik dengeye zarar veriyor

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin nükleer silahlanma politikasının küresel stratejik dengeye önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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nükleer silah

stratejik istikrar

hegemonya

abd hegemonyası

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin nükleer güçlerini modernize etmeye devam ettiğine dikkat çekti.ABD’nin son yıllarda, nükleer silahların ulusal güvenlik politikasındaki rolünü artırdığını dile getiren Cien, şunu dedi: Washington’un müttefikleriyle askeri işbirliğini güçlendirdiğini ve orta menzilli füzelerinin ve füze savunma sistemlerinin bu ülkelerin topraklarında konuşlandırılmasını teşvik ettiğini söyleyen Çinli diplomat, “ABD hegemonya ve mutlak stratejik avantaj peşinde” dedi.Cien, “ABD, kapsamlı ve tam nükleer silahsızlanmanın nihai olarak hayata geçirilmesi için gerekli koşulları yaratmalı, stratejik riskleri azaltmak ve bölgesel barış ve istikrarı korumak için çaba sarf etmeli” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rusya-disisleri-natonun-ukraynada-gorunmesi-rusyaya-karsi-savasa-katilmasi-anlamina-gelir-1090646366.html

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çin, çin dışişleri bakanlığı, lin cien, abd, nükleer silah, stratejik istikrar, hegemonya, abd hegemonyası